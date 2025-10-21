Escolas estaduais do Pará iniciam aplicação das provas do SAEB 2025

As escolas da rede estadual do Pará deram início à aplicação das provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) na última segunda-feira (20). A avaliação faz parte de um esforço nacional para diagnosticar o nível de aprendizagem dos estudantes e orientar políticas públicas de educação.

A prova abrange as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática e é aplicada aos estudantes dos 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio em amostra ou integralmente, conforme as turmas.

Para garantir que os estudantes estejam preparados, a Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc-PA) realizou uma série de iniciativas ao longo dos últimos meses, como o “Simulado Pará” e formações pedagógicas voltadas para os profissionais da educação.

A mobilização em torno da avaliação reforça o compromisso do estado em aprimorar a qualidade do ensino e reduzir desigualdades educacionais. Os resultados da SAEB servirão de base para o cálculo do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) e para a elaboração de estratégias de reforço escolar, prioritariamente nas escolas identificadas com maior necessidade.

A aplicação das provas segue até o final de outubro, conforme cronograma nacional, e a participação plena dos estudantes é considerada essencial para que o retrato da educação no Pará seja o mais preciso possível.

Imagem: Eliseu Dias