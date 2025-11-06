Sefa apreende 33.480 garrafas de cachaça na Serra do Cachimbo, município de Novo Progresso

Durante fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda – Sefa, por fiscais lotados na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito de Serra do Cachimbo, no km-785 da Rodovia BR-163 (Cuiabá-Santarém), no município de Novo Progresso, sudoeste paraense, anteontem, terça-feira, 04, foi apreendida uma carga composta por 33.480 garrafas de 965 ml de cachaça. O material é oriundo de Pirassununga (SP) e estava destinado a uma empresa em Manaus (AM). A carga foi avaliada em R$ 155.988,90.

“Durante fiscalização realizada foi apreendida uma carga de bebidas alcoólicas. A carga foi apreendida depois que foram analisados os documentos fiscais e comprovado que a empresa destinatária, no Estado do Amazonas, encontra-se suspensa do cadastro estadual, e, portanto, não pode comprar mercadorias”, informou o coordenador da unidade fazendária, Maycon Freitas.

A Central de Monitoramento de Trânsito (Cemotran), unidade da Sefa que controla o transporte de mercadorias, emitiu um alerta referente à carga, e a bebida passou a ter seu deslocamento monitorado.

Para cobrar o imposto estadual e a multa foi lavrado Termo de Apreensão e Depósito (TAD), no valor de R$ 97.032,59.

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias