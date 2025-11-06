Ônibus de graça em Belém nos feriados de 6 e 7 de novembro

Belém já vive o clima da COP 30 e começa a receber os cerca de 60 mil visitantes esperados para o evento que coloca a capital da Amazônia no centro das discussões globais sobre o clima. Para facilitar o deslocamento de quem vive e de quem visita a cidade, a Prefeitura de Belém disponibiliza ônibus gratuitos nos dias 6 e 7 de novembro, feriados municipais, e naturalmente no domingo, dia 9.

A iniciativa garante que belenenses e turistas possam circular com mais facilidade pelos bairros e distritos da capital paraense, aproveitando os principais pontos turísticos, gastronômicos e culturais sem precisar pagar passagem. Além disso, estimula o uso do transporte público como alternativa sustentável, alinhada ao propósito de uma cidade que se prepara para sediar o maior evento climático do planeta.

O feriado instituído nos dias 6 e 7 de novembro facilita a logística, a mobilidade urbana e a segurança durante os dias mais intensos de realização da Cúpula de Líderes, evento que reúne chefes de Estado, ministros e representantes de organismos internacionais para discutir caminhos para o enfrentamento da crise climática, com foco na transição energética justa e na conservação das florestas e da biodiversidade.

Além do decreto de feriado municipal, estão em vigor no mês de novembro as férias escolares e o regime de teletrabalho até o dia 21 de novembro, de acordo com o período de realização da COP 30.

