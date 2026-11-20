Estado apresenta até 55,91% de queda nos registros de crimes violentos letais intencionais, recuo de 15,49% nos feminicídios e queda de 80,42% nos roubos, na comparação com o mesmo período de 2025 e também com dados de 2018

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) apresentou ontem, quinta-feira, 19, a atualização dos indicadores de criminalidade no Pará, com dados consolidados de 1º de janeiro a 17 de novembro de 2026. Os números apontam redução nos registros de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), feminicídios e roubos, em comparação com períodos anteriores.

Entre os destaques está a redução de 55,91% nos registros de CVLI no Estado em relação ao mesmo período de 2018. Foram contabilizados 1.607 casos em 2026, contra 3.645 no ano de referência. Na comparação com 2025, quando foram registrados 1.665 casos, a queda foi de 2,90%.

Os registros de feminicídio no Pará também apresentaram redução. Foram 60 casos em 2026, contra 71 no mesmo período de 2025, representando 11 ocorrências a menos, uma queda de 15,49%.

PROTEÇÃO A MULHERES

O resultado está relacionado ao conjunto de políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, com destaque para as Operações Escudo Feminino, realizadas em quatro etapas, e o programa SOS Mulher, medidas que ampliam o acompanhamento das vítimas, a fiscalização das medidas protetivas e a capacidade de resposta das forças de segurança.

Nas quatro edições da Operação Escudo Feminino, foram atendidas 5.941 mulheres, com 2.941 medidas protetivas fiscalizadas, 576 acionamentos de urgência pelo 190 e também 2.778 acompanhamentos realizados por meio de revisitas. Essas operações mobilizaram 1.402 viaturas e 5.268 agentes de segurança, resultando em 139 prisões e alcançando 144 municípios paraenses.

Já o SOS Mulher ultrapassou a marca de 3 mil mulheres cadastradas, oferecendo um canal de atendimento e acionamento das forças de segurança para mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

POLÍTICAS REDUZEM OCORRÊNCIAS

O secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ed-Lin Anselmo, destacou que os resultados apresentados são reflexo dos investimentos e do trabalho contínuo das forças de segurança.

“Estamos apresentando à sociedade indicadores positivos, resultado dos investimentos realizados ao longo desses anos, com mais de R$ 1,5 bilhão aplicado na segurança pública desde 2019. São ações de policiamento ostensivo, investigação e inteligência que o sistema de segurança desenvolve diariamente para levar mais tranquilidade à população. Temos uma redução superior a 50% nos crimes violentos letais intencionais em comparação com 2018, resultado do direcionamento das ações e do trabalho integrado das nossas instituições”, afirmou.

Sobre o enfrentamento à violência contra a mulher, o secretário ressaltou a importância das iniciativas específicas de proteção, como as Operações Escudo Feminino e o SOS Mulher, que fortalecem o atendimento às vítimas e a fiscalização das medidas protetivas.

Outro indicador apresentado foi o de roubos, que registrou redução de 30% em relação a 2025. Foram contabilizadas 18.704 ocorrências em 2026, contra 26.736 no mesmo período do ano anterior. Na comparação com 2018, quando foram registrados 95.506 casos, a redução chega a 80,42%.

O levantamento também apresentou os dados de latrocínio, que passaram de 65 ocorrências, em 2025, para 38, em 2026, uma redução de 41,54%.

INVESTIMENTOS E MODERNIZAÇÃO

Durante a coletiva, a Segup também destacou os investimentos realizados pelo Governo do Estado na modernização das forças de segurança. Desde 2019, mais de R$ 1,5 bilhão foi destinado ao setor, contemplando aquisição de equipamentos, viaturas, armamentos, inteligência e infraestrutura.

Os investimentos contribuíram para a ampliação da estrutura operacional e tecnológica das instituições, além do fortalecimento da integração entre as forças estaduais e da capacidade de atuação nas áreas urbanas, rurais e fluviais.

Na segurança fluvial, foram implantadas três bases integradas estratégicas: Candiru, em Óbidos, no Baixo Amazonas, em 2022; Antônio Lemos, em Breves, no Marajó, em 2024; e Baixo Tocantins, em Abaetetuba, em 2026. As estruturas ampliam a fiscalização nos rios paraenses e o enfrentamento ao tráfico de drogas, ao crime organizado e a outras práticas criminosas.

Na área de tecnologia e inteligência, o Estado conta com mais de mil câmeras de videomonitoramento e 100 Totens de Segurança distribuídos pelo território paraense. Os equipamentos possuem recursos de leitura de placas e reconhecimento facial, além da possibilidade de contato direto com as equipes de segurança por meio do 190.

ATUAÇÃO INTEGRADA

O comandante-geral da Polícia Militar do Pará, Sérgio Neves, ressaltou que a redução dos índices também está associada ao trabalho dos policiais militares e à modernização da estrutura da corporação.

“Os resultados são fruto do trabalho do nosso capital humano, dos policiais e de todo o sistema de segurança pública, mas também dos investimentos realizados pelo Governo do Estado. Hoje, contamos com viaturas maiores, armamentos com tecnologia avançada e equipamentos de proteção individual que garantem melhores condições para que nossos policiais desempenhem suas atividades preventivas e ostensivas nas comunidades”, destacou.

O comandante também informou que a Polícia Militar já possui planejamento operacional para o mês de dezembro, com reforço do policiamento em balneários, corredores de grande circulação e áreas residenciais, além de operações específicas para prevenir roubos e furtos durante o período de festas de fim de ano.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias