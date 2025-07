Seis estudantes da UFPA recebem alta após acidente em Goiás; quatro seguem internados

Seis estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA) já receberam alta hospitalar após o grave acidente ocorrido na BR-153, em Porangatu, norte de Goiás, na madrugada da última quarta-feira (16). Outros quatro seguem internados, um deles em estado grave, segundo a universidade.

A tragédia envolveu uma carreta, um ônibus e um micro-ônibus que faziam parte de um comboio com cerca de 170 alunos da UFPA, vindos de Belém com destino a um evento estudantil. A colisão deixou cinco mortos no local: três estudantes da universidade, o motorista do micro-ônibus e o da carreta.

Antes da viagem, os alunos do campus Belém fizeram uma foto em grupo segurando bandeiras de movimentos estudantis. A imagem foi registrada ainda na segunda-feira (14) e publicada por uma das alunas que estava no veículo mais afetado. Ela sobreviveu e conseguiu avisar à família que estava ferida, mas fora de risco.

O impacto mobilizou equipes de resgate, que atuaram para retirar feridos presos às ferragens. As vítimas foram encaminhadas para hospitais em Goiás e no Tocantins.

Em nota, a UFPA decretou luto oficial de três dias e está prestando apoio às famílias. O presidente Lula, o governador de Goiás e instituições de ensino do Pará também se solidarizaram. A principal suspeita é que a carreta teria invadido a contramão, mas as causas do acidente ainda serão confirmadas por perícia.

