Incêndio destrói casas durante a madrugada no bairro do Guamá, em Belém

Um incêndio de grandes proporções atingiu oito casas na madrugada desta quinta-feira (17), na rua Serrão de Castro, no bairro do Guamá, em Belém. O fogo começou por volta das 4h e se espalhou rapidamente entre as moradias, muitas delas feitas de madeira. O local fica ao lado de um depósito de gás, o que aumentou o risco durante a ocorrência.

Segundo relatos de moradores, as chamas se alastraram com rapidez. Das oito casas afetadas, quatro foram completamente destruídas. As outras quatro sofreram danos parciais.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e o primeiro carro-pipa chegou por volta das 4h30. Às 5h, três viaturas já atuavam no combate às chamas. O incêndio só foi controlado após as 5h da manhã.

Ainda não há informações confirmadas sobre feridos ou vítimas, e as causas do incêndio seguem desconhecidas. Equipes seguem no local avaliando os danos. Novas atualizações devem ser divulgadas ao longo do dia.

Imagem: Reprodução