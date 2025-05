Disney confirma estreia de “O Diabo Veste Prada 2”: sequência chega aos cinemas em 2026

Duas décadas após conquistar o público e se tornar um marco da cultura pop, O Diabo Veste Prada terá, oficialmente, uma sequência. A Disney confirmou que o novo filme estreia mundialmente no dia 1º de maio de 2026, celebrando os 20 anos do lançamento do longa original, que se consolidou como um dos mais icônicos dos anos 2000.

Lançado em 2006, O Diabo Veste Prada contou a história de Andrea “Andy” Sachs, uma jovem recém-formada, interpretada por Anne Hathaway, que consegue um cobiçado e temido emprego como assistente de Miranda Priestly, a poderosa editora-chefe de uma revista de moda, vivida magistralmente por Meryl Streep. O filme, que também teve Emily Blunt como Emily Charlton e Stanley Tucci como Nigel, revelou os bastidores implacáveis da indústria da moda, com uma mistura de drama, comédia e muito estilo.

Apesar da grande expectativa dos fãs, nenhuma das estrelas do elenco original confirmou oficialmente o retorno. Meryl Streep, Emily Blunt e Anne Hathaway seguem em silêncio sobre a possibilidade de reprisar seus papéis. O mesmo acontece com Stanley Tucci, intérprete de Nigel, que, em entrevista ao E! Entertainment no ano passado, afirmou: “Minha esperança é que, se acontecer obviamente que teríamos de resolver toda a logística mas seria uma coisa divertida para toda a gente.”

Além do elenco, o retorno da equipe criativa original também está em negociação. O diretor David Frankel e a produtora Wendy Finerman podem voltar a assumir a produção, mas nada foi oficialmente confirmado até o momento.

O filme é inspirado no bestseller homônimo de Lauren Weisberger, que escreveu a obra com base em sua experiência real como assistente de Anna Wintour, lendária editora da Vogue. Essa ligação direta com o universo fashion contribuiu para o sucesso da obra, que capturou com precisão o glamour e a pressão dos bastidores das revistas de moda.

Outro destaque do longa original foi a trilha sonora, que embalou cenas memoráveis com artistas como Madonna, U2, KT Tunstall, Jamiroquai e Alanis Morissette, ajudando a eternizar a produção na memória afetiva do público.

Com a confirmação da sequência, a expectativa agora gira em torno dos detalhes do enredo e da confirmação oficial do elenco. Enquanto isso, fãs e críticos aguardam ansiosos por mais informações e pela chance de revisitar o universo inesquecível que transformou O Diabo Veste Prada em um clássico absoluto do cinema contemporâneo.

Por: Thays Garcia/ A Província do Pará

Com informações agências internacionais

Imagem: Pinterest