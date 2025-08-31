Seminário Regional de Arbitragem bate recorde de participantes com apoio da CBF

Durante três dias de qualificação ocorreu, em Belém, o Seminário Regional de Arbitragem-2025, organizado pela Federação Paraense de Futebol – FPF, com apoio da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol- CA/CBF (Arbitragem Sem Fronteiras). O evento contou com a presença do presidente da CA/CBF, Rodrigo Cintra, além de dois coordenadores da Comissão de Arbitragem, Fabrizio Vilarinho e Cláudio José Soares (Coordenador Pedagógico da Arbitragem da CBF).

Na abertura da programação, ocorrida no auditório do Parque Office, na última sexta-feira, 29, coube o Diretor-Executivo da FPF, José Ângelo Miranda, agradecer ao trio da Comissão de Arbitragem da CBF, valorizando a programação. O evento obteve recorde de participantes de árbitros chegando perto do número 80. Este é o 4º seminário realizado na Região Norte.

Depois, o presidente da CA/CBF, fez um agradecimento a todos presentes que mostraram o grande interesse de tirarem suas dúvidas nos temas ministrados pela dupla Vilarinho e Cláudio Soares que foram: Controle do Jogo, Disputa de Bola e Faltas Táticas. Rodrigo Cintra enalteceu o trabalho que está sendo conduzido pelo presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul, a sua dedicação pelo crescimento em todos os setores do futebol, tanto profissional como amadores, trazendo recursos para os clubes e também em todas categorias de bases tanto dos clubes de Belém como do interior, tornando-se um fato inusitado conquistado junto à CBF. Gluck Paulo é o vice-presidente da CBF.

ATIVIDADES

Por outro lado, no campo do Ceju, houve atividades física e tática sob o comando do trio da CA/CBF, com apoio do presidente da CA/PA, Fernando Sergio Castro.

Outros temas debatidos foram: Mãos, Impedimento, Área Penal e Como construir uma Carreira de Sucesso.

Já na parte noturna, no auditório do Parque Office, houve a entrega dos diplomas aos árbitros participantes com a presença do presidente Ricardo Gluck Paul, que agradeceu imensamente a presença do trio da CA/CBF, que trouxe seus ensinamentos como os árbitros e assistentes devem cumprir suas missões de trabalho durante uma partida de futebol

No sábado pela manhã, o encerramento com atividades física e tática envolvendo todos árbitros participantes com muito entusiasmo.

Por Nonato Batista/Imagem: Divulgação