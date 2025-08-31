domingo, agosto 31, 2025
The Batman 2 | Ator publica foto do roteiro

Jeffrey Wright deve reprisar papel do primeiro filme

O ator Jeffrey Wright, que interpretou o comissário Gordon em The Batman de 2022, publicou nas suas redes sociais uma foto que mostra o suposto roteiro de The Batman Parte 2 fechado em uma bolsa, com um emoji de morcego na legenda da imagem.

É esperado que o ator reprise o seu papel do primeiro filme na sequência. 

Tudo sobre The Batman: Parte 2 com Robert Pattinson

Enquanto o DCU em teoria terá seu Batman através do filme The Brave and the Bold– um que adaptará as histórias de Bruce Wayne com Damian Wayne, seu filho, como Robin -, Matt Reeves segue desenvolvendo sua saga isolada do Cavaleiro das Trevas, que faz parte do que James Gunn, CEO do DC Studios, chama do selo Elseworlds, dado a histórias que não fazem parte do universo inagurado pelo novo filme do Superman.

O primeiro Batman com Robert Pattinson estreou nos cinemas em 2022. De lá para cá, pouca coisa concreta se sabe sobre a sequência – o diretor Matt Reeves demorou a entregar o roteiro escrito ao lado de Mattson Tomlin, e o longa foi adiado dois anos como resultado. Agora, o texto está pronto e o longa está em pré-produção.

O novo Batman coloca Robert Pattinson no papel de um jovem Bruce Wayne, em seus primeiros anos como o Cavaleiro das Trevas. Zoë Kravitz é a Mulher-Gato, Colin Farrell é o Pinguim, Paul Dano fez o vilão Charada e John Turturro é Carmine Falcone. Jeffrey Wright foi o novo Comissário Gordon e Andy Serkis interpretou Alfred.

A saga continuou com a minissérie Pinguim na HBO Max, uma ponte entre os dois filmes focada no Oz de Farrell e sua ascensão na máfia de Gotham.

Por ora, Batman 2 segue programado para estrear em 1° de outubro de 2027.

