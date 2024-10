“Sempre foi por projeto pessoal”, diz Carlos Bolsonaro sobre Marçal

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) disse que a candidatura de Pablo Marçal (PRTB) a prefeito de São Paulo “nunca foi pelo Brasil”, mas sim “por projeto pessoal”. A fala ocorreu em uma postagem de Carlos no Instagram na qual ele compartilhou uma reportagem da Folha de S.Paulo sobre uma fala de Marçal em que o empresário pediu uma retratação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

– Essa eleição nunca foi pelo Brasil, sempre foi por projeto pessoal. Sem problema algum. Apenas fatos. Segue e cada um que seja feliz – declarou o vereador, nesta quarta-feira (9).

Nesta terça (8), durante um evento em São Paulo, Marçal exigiu que Bolsonaro, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o pastor Silas Malafaia e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) se retratem com ele para que o apoio dele seja concedido ao emedebista.

– Ralem para conquistar esses votos. Eu duvido que eles tenham a humildade de reconhecer a m**** que fizeram. A consideração [de um apoio a Nunes] está condicionada a [uma retratação de] Malafaia, Bolsonaro, Eduardo, Tarcísio e ele [Nunes] – disse Marçal.

Na publicação, Carlos ainda compartilhou uma imagem afirmando que a “nova direita” tende para o candidato do PSOL a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos.

– Onde estão aqueles que cobram união e todos contra Boulos? Onde? Evaporaram – declarou.

A referência feita pelo vereador decorre de outra declaração proferida por Marçal no evento desta terça, na qual o empresário disse ter “certeza que Boulos vence” a disputa pela prefeitura da capital paulista no segundo turno caso ele decida deixar seu eleitorado livre para escolher entre Nunes e o psolista.

– Eu não indo para lado nenhum e liberando meu eleitorado, 45% dos meus votos o Lula com humildade vai tomar de volta. Tenho certeza que ele [Boulos] vence. Ele sabe sinalizar com o povo, e o Ricardo não sabe, Boulos e Lula têm a língua do povo, os outros [estão] só brigando – afirmou.

Fonte: Pleno News/Fotos: CMRJ/Renan Olaz // Reprodução/YouTube/Como Você Fez Isso?