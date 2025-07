Verão amazônico tem noites de festa e valorização cultural no Pontão do Araguaia

A praia do Pontão, no Distrito de São José do Araguaia, em Xinguara, no sudeste paraense, viveu anteontem, sexta-feira, 25, uma noite inesquecível com show gratuito e aberto ao público, evevnto, promovido com apoio do Ministério do Turismo, marcou uma das principais noites da programação do Verão 2025 no sul do Estado.

O evento contou com a presença do ministro do Turismo, Celso Sabino, do ministro das Cidades, Jader Filho, e do governador do Pará, Helder Barbalho, que prestigiaram a festa ao lado do prefeito de Xinguara, Osvaldinho Assunção, reafirmando o compromisso do Governo Federal e do Estado com a interiorização do turismo, a valorização da cultura popular e a geração de oportunidades nas regiões mais distantes dos grandes centros.

“É aqui, no meio do Araguaia, que o Brasil mostra sua força cultural e turística. Esse apoio ao Pontão não é apenas para trazer lazer, mas para incentivar o desenvolvimento local, gerar empregos e movimentar a economia regional”, afirmou o ministro Celso Sabino, destacando o papel estratégico do Verão na Amazônia para o turismo nacional.

Já o governador Helder Barbalho reforçou a força simbólica do evento: “O Verão no Pontão representa o Pará em sua essência: beleza natural, povo acolhedor e uma programação vibrante que atrai visitantes de todo o estado e até de fora dele. É um orgulho ver essa transformação com o apoio de tantas mãos parceiras, como as do governo federal “, disse o governador.

Para o prefeito Osvaldinho, a temporada é um momento de encontro e pertencimento: “O Pontão é mais que um evento, é uma celebração do nosso povo, da nossa tradição e da nossa hospitalidade. Convidamos todos para viver esse momento conosco,” enfatizou.

A temporada de verão no distrito de São José do Araguaia se despede neste sábado (26), encerrando uma programação intensa que movimentou a região durante todo o mês de julho. Com estrutura reforçada de segurança, serviços organizados e muito calor humano, o Pontão 2025 reafirma seu lugar como um dos destinos turísticos mais encantadores e democráticos da Amazônia brasileira.

Por Cléo Soares/Ministério do Turismo