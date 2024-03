Setur promove em Santarém workshop sobre ferramentas de gestão

Empresários da atividade turística e empreendedores da região do Tapajós, no Oeste do Pará, participaram do I Workshop do Cadastur e Fungetur, no auditório do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), em Santarém, na quinta e sexta-feira (06 e 07). O evento, promovido pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur), em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo (Semtur) de Santarém, atende ao uso das ferramentas de gestão implementadas pelas políticas públicas do Ministério do Turismo (MTur).

O Cadastur é o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos do MTur. Reúne pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor turístico. O cadastro é obrigatório para meios de hospedagem, agências de turismo, transportadoras turísticas, organizadoras de eventos, parques temáticos, acampamentos turísticos e guias de turismo, que são MEI (Microempreendedor Individual). O Certificado Cadastur confere ao prestador atuar legalmente, de acordo com a Lei do Turismo, e oferece benefícios aos cadastrados.

Recursos – O Fungetur é um fundo especial de financiamento para empreendimentos turísticos considerados de interesse ao desenvolvimento do turismo nacional, bem como para suporte financeiro ao desenvolvimento de políticas públicas de fomento à atividade turística. Os financiamentos são realizados por agentes financeiros credenciados. As linhas do fundo abrangem os financiamentos privados em capital fixo, as obras civis para implantação, ampliação, modernização e reforma de empreendimentos turísticos, bens e capital de giro, informou Leda Moreira, coordenadora de Políticas Públicas da Setur.

Ela acrescentou que “aqui pudemos tirar as principais dúvidas do trade, quais os benefícios do Cadastur, como o Fundo Geral do Turismo (Fungetur) e a captação de recursos federais que trazem atrativos muito grandes para os empresários, além dos cursos de qualificação ofertados para quem tem o cadastro”.

Vantagens – Os participantes do workhshop mostraram satisfação com o conteúdo relevante para as atividades dos negócios turísticos. “O workshop do Cadastur foi muito importante. Nos foi repassado sobre a importância de termos o Cadastur. Uma empresa e guia de turismo credenciada junto ao Cadastur abre muitas oportunidades de captar novos clientes e fazer parcerias com empresas de outros estados. Além de passar credibilidade e segurança, pois está credenciada e opera de forma legalizada junto ao Ministério do Turismo. Tenho Cadastur como Agência e Guia de Turismo”, disse Vanderleia Martins, da agência Belezas do Tapajós.

Para Ivo Oliveira, proprietário da Pousada Casa do Ivo e presidente da Associação de Empreendedores de Turismo em Alter do Chão, “o workshop oferecido pela Setur foi de muita importância pra nós, já que a nossa região tem em torno de 80% a 90% de participação da nossa comunidade local na atividade do turismo. É o eixo mais forte da nossa economia. É o elo de negócios com o maior potencial da região inteira. Uma ação como essa é de suma importância, porque traz esclarecimentos mesmo para aqueles que já têm uma bagagem e experiência no setor. É de grande valia”.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação