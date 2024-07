Marinha e Polícia Federal apreendem carga de cigarros estimada em R$ 7,5 milhões

Uma operação da Marinha do Brasil e Polícia Federal resultou na apreensão de 1,5 milhão de maços de cigarros (3.000 caixas) contrabandeados do Suriname. Os produtos ilegais estavam em um barco, que foi abordado na terça-feira, 16, no Oceano Atlântico, a cerca de 220 milhas náuticas (407 quilômetros) de Macapá (AP). A carga, com valor estimado em R$ 7,5 milhões, seria transportada para o estado da Bahia.

A embarcação, e os seis homens que compunham sua tripulação, estão sendo conduzidos para Belém (PA), sob escolta do Navio-Patrulha “Guarujá” e de agentes do Grupo Especial de Polícia Marítima (Gepom) e da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários (Delefaz), da Polícia Federal. A chegada ao Porto de Belém está prevista para o início da tarde desta quinta-feira (18).

Registrada no Porto de Belém, a embarcação tem 25,6m de comprimento e boca (largura) de 6,67m. Não havia condutor habilitado no momento da abordagem.

CONTRABANDO

Os cigarros apreendidos não possuem selo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), sendo considerados ilegais no Brasil.

NAVIO GUARUJÁ

O NPa “Guarujá” tem como área de atuação o litoral dos estados do Pará, Maranhão e Amapá, operando a partir da Base Naval de Val de Cães, em Belém (PA). Sua tripulação é composta por 29 militares. Tem 46,5m de comprimento; 7,5m de boca (largura); e 2,3m de calado (distância entre a linha d’água e a quilha, parte mais baixa do navio). É equipado com um canhão de 40mm e duas metralhadoras de 20mm.

