Setur realiza pesquisa turística no Festival do Folclore de Curuçá

A Secretaria de Estado de Turismo do Pará (Setur), junto com a Secretaria Municipal de Turismo de Curuçá, realizou uma pesquisa sobre a demanda turística e o perfil dos visitantes durante a 46ª edição do Festival do Folclore de Curuçá, realizada de 12 a 14 de julho. O levantamento teve como foco o perfil socioeconômico, hábitos de consumo, percepção, necessidades e experiência dos turistas nos principais pontos de acesso e em diversos espaços do evento.

A equipe de pesquisa passou por um treinamento especializado para garantir a eficiência na coleta de dados. Cleber Gomes, turismólogo da Setur e coordenador da pesquisa, destaca a vantagem dos dados estatísticos para o detalhamento da política pública em turismo. “Esta ação da Setur permite que o município elabore seu planejamento municipal com base em dados estatísticos e informações organizadas e sistematizadas, proporcionando uma visão mais ampla para o desenvolvimento do turismo local e o impacto dos eventos na atividade turística municipal”, explica.

Foram aplicados 300 questionários, que abordaram questões sobre o perfil dos turistas, os equipamentos e serviços utilizados na cidade, os atrativos visitados e as impressões gerais sobre o município. A pesquisa entrevistou somente pessoas que se enquadram na definição oficial de turista conforme a Lei Geral do Turismo, assegurando a precisão dos dados.

“Pela primeira vez a pesquisa foi feita com o uso de aplicativo. Foi feita pelo Form, que já gera gráficos, um app de formulário online, gera agilidade no processamento dos dados. Funcionou bem nos dispositivos móveis”, revela Hugo Almeida, gerente de Estruturação dos Destinos Turísticos da Setur.

A obtenção de dados estatísticos sobre o turismo é essencial para que a gestão pública e os empreendedores do setor desenvolvam políticas e ações que melhorem a infraestrutura, a promoção turística e a experiência dos visitantes.

O Festival do Folclore de Curuçá é um evento cultural relevante que celebra as tradições folclóricas da região, com danças, músicas, comidas típicas e diversas manifestações culturais. Estima-se que o festival atraia aproximadamente 50 mil pessoas durante seus três dias de celebração, valorizando a identidade cultural local e promovendo o turismo na região.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação