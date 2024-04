Silvia Poppovic é assaltada e diz que quase arrancaram suas mãos

Neste domingo (14), a jornalista Silvia Poppovic contou ter sido vítima de assalto na esquina da sua residência. Por meio das redes sociais, ela relatou o episódio e publicou imagens mostrando que suas mãos ficaram ensanguentadas.

– Acabo de ser assaltada, na esquina da minha casa! Me deram uma chave de pescoço, pelas costas, me derrubaram no chão e quase arrancaram minhas mãos! O ladrão levou meu anel e, felizmente, não teve tempo de tirar as pulseiras e levar o celular! Do chão, comecei a gritar e ele fugiu – relatou a jornalista.

Na publicação, Silvia lamentou o ocorrido e demonstrou indignação.

– Fiquei com o coração partido com toda essa violência que nos cerca. Não dá mais – reclamou.

Poppovic não disse o bairro onde mora e não citou se registrou um boletim de ocorrência.

AE*

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução / Redes Sociais