Simaria volta a postar foto quente e apaga em seguida

A artista tem um histórico de publicações ousadas em suas redes sociais. Em outras ocasiões, a cantora já apareceu em fotos sensuais, reveja os cliques;

A cantora Simaria, de 43 anos, causou alvoroço nas redes sociais nesta terça-feira (19) ao postar uma foto íntima em seus stories do Instagram. Na imagem, a artista aparece seminua, cobrindo parte dos seios com os cabelos longos. Embora tenha apagado o clique em poucos minutos, o tempo foi suficiente para que os fãs salvassem e compartilhassem a foto.

Reprodução Internet: 2025

Essa não é a primeira vez que Simaria se envolve em polêmicas com fotos íntimas. No ano passado, sua assessoria negou que ela tivesse publicado imagens falsas criadas por inteligência artificial. No mesmo período, um canal da cantora no Telegram foi banido por “exibir conteúdo pornográfico”.

Pressão dos fãs e futuro da carreira

A publicação acontece em um momento em que a cantora é cobrada pelos fãs para voltar aos palcos. Em entrevista recente à revista Marie Claire, Simaria, que está afastada desde o fim da dupla com a irmã Simone em 2022, admitiu que pensa em retomar a carreira, mas ainda não tomou uma decisão definitiva.

“Essa pergunta me faço todo dia: ‘será que volto quando?’”, disse. A cantora também revelou sentir a pressão dos fãs, que a cobram mais do que ela cobra a si mesma. “Estou feliz”, completou.

Retrospectiva das fotos mais polêmicas publicadas pela cantora

Em 2020, a cantora novamente postou fotos sensuais. Em uma delas, ela aparece usando uma camiseta branca aberta, que deixava parte de seus seios à mostra, combinada com um short jeans de cintura alta e um colar de coração.

Em 2021, a artista novamente chamou a atenção dos fãs ao publicar uma foto em que vestia um sutiã prateado e uma calça jeans de cintura alta.

Em 2022, durante a crise na dupla com a irmã Simone, a cantora compartilhou uma foto em que cobria estrategicamente suas partes íntimas e incluiu uma frase de reflexão sobre a importância de viver em paz.

Em 2023, ao completar 41 anos, a cantora posou para uma foto em frente ao espelho usando uma lingerie nude e um corselet. A publicação, que mostrava seu corpo, rendeu muitos elogios dos seguidores.

Em 2024, a cantora Simaria postou fotos sensuais usando um maiô preto com recortes para fazer um desabafo. Ela usou a publicação para criticar os comentários que vinha recebendo em suas redes sociais.

Por Marina Moreira