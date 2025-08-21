Hana Ghassan lidera intenção de voto para governo do Pará em Canaã dos Carajás

A empresa Destak Publicidade e Marketing divulgou nesta semana os resultados de pesquisa sobre as eleições para governador do Pará, realizada nos dias 18 e 19 deste mês, no município de Canaã dos Carajás, no sudeste do estado. Foram 560 entrevistas individuais e domiciliares, aplicadas nas zonas urbana e rural. O levantamento apresenta margem de erro de 4,4% e intervalo de confiança de 95%.

Cenário espontâneo – Quando questionados de forma aberta, 87,2% dos eleitores não souberam ou não responderam sobre em quem votariam para governador se a eleição fosse hoje. Entre os que manifestaram escolha, Hana Ghassan lidera com 7%, seguida por Dr. Daniel (5,4%) e Eder Mauro (0,4%).

Cenário estimulado – Ao apresentar os nomes dos principais candidatos, a pesquisa aponta maior definição entre os eleitores:

Hana Ghassan: 32%

Dr. Daniel: 21%

Eder Mauro: 12%

Deto Faro: 4%

Araceli Lemos: 0%

Branco/nulo: 3%

NS/NR: 28%

Outro recorte da pesquisa, incluindo apenas alguns dos candidatos, indica: Hana Ghassan 31,5%, Dr. Daniel 26,1%, Araceli Lemos 0,6%, Branco/nulo 3,9%, e NS/NR 37,9%, evidenciando que grande parte do eleitorado ainda se mantém indecisa.

Rejeição dos candidatos – A pesquisa também avaliou em quem os eleitores não votariam de forma alguma:

Hana Ghassan: 15,6%

Eder Mauro: 13,3%

Dr. Daniel: 13,9%

Beto Faro: 9%

Araceli Lemos: 6,1%

Não rejeita nenhum: 14,8%

NS/NR: 26,7%

Previsão do próximo governador – Quando questionados sobre quem acreditam que será o próximo governador do Pará, 32% apontaram Hana Ghassan, 26% Dr. Daniel, 3% votaram em branco ou nulo e 39% não souberam ou não responderam, demonstrando ainda grande indefinição do eleitorado local.

Intenção de voto definitiva – O levantamento mostrou que 52% dos eleitores já têm decisão definida, 4% dificilmente mudarão, 31% ainda podem mudar de ideia e 13% não souberam ou não responderam.

O estudo da Destak Publicidade e Marketing evidencia que, embora Hana Ghassan lidere todos os cenários, a disputa com Dr. Daniel se mantém acirrada e há uma parcela significativa de eleitores ainda indecisos, o que torna o cenário para as eleições de 2026 em Canaã dos Carajás bastante volátil.

Imagens: Reprodução