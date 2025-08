Sydney Sweeney: após anúncio polêmico, site acha registro de filiação republicana com nome da atriz

Campanha com atriz virou alvo de críticas sobre eugenia, racismo e objetificação. ‘Buzzfeed’ noticiou que site oficial da Flórida mostra nome da atriz registrado no partido de Trump desde 2024.

Por Redação g1

A atriz Sydney Sweeney, estrela de uma propaganda de jeans na qual críticos apontaram machismo, racismo e valores eugenistas, tem seu nome registrado desde 2024 como filiada ao Partido Republicano nos EUA.

A informação foi descoberta por usuários do X (antigo Twitter) e publicada neste sábado (2) pelo site “Buzzfeed”, que confirmou o registro. O g1 também conferiru o site oficial eleito neste domingo (3), e o nome da atriz consta como republicana registrada.

O Partido Republicano, liderado hoje por Donald Trump, representa a direita no país. O posicionamento político de Sydney Sweeney se tornou uma questão após a polêmica causada pelo anúncio da marca American Eagle. A atriz ainda não se pronunciou sobre o caso.

No site do Departamento da Flórida, usado para verificar o status e o registro eleitoral dos moradores, é possível encontrar um registro republicano com o mesmo nome da atriz, data de aniversário e local onde mora. A data da suposta filiação foi 14 de junho de 2024 (veja na imagem abaixo).

Nos EUA, é comum que eleitores comuns se registrem como apoiadores de um dos dois maiores partidos do país – republicanos, à direita, ou democratas, à esquerda. O “Buzzfeed” entrou em contato com a atriz para saber sobre o registro, mas não teve retorno.

A empresa de jeans American Eagle fez diversos trocadilhos com o nome da roupa e “genes” – uma referência ao corpo padrão da atriz.

Muita gente associou esse trocadilho à eugenia, uma teoria pseudocientífica que defende a melhoria genética e que, no século 20, influenciou o nazismo a partir de seu viés racista e capacitista.

Durante o regime de Hitler, a Alemanha esterilizou e assassinou centenas de milhares de pessoas que fugissem do chamado perfil ariano — alguém branco, de olhos claros e sem deficiência (como Sydney Sweeney).

Na campanha da American Eagle, Sydney afirma: “Os genes são passados de pais para filhos, muitas vezes determinando características como cor do cabelo, personalidade e até mesmo a cor dos olhos. Meus genes são azuis”.

E embora o trecho “meus genes são azuis” possa se referir à cor dos olhos da atriz (e a seu jeans), a frase também vem sendo associada à expressão racista “sangue azul” — usada para se referir a brancos nobres da Idade Média.

Sydney Sweeney é conhecida por seus papéis nas séries “Euphoria” e “The White Lotus”, e nos filmes “Imaculada” e “Todos Menos Você”.

Festa homenageando a polícia e fazendo piada com ‘MAGA’

Essa não é a primeira vez que atriz Sydney Sweeney viraliza com polêmicas envolvendo política.

Em 2022, ela fez uma festa a sua mãe, onde muitos participantes usavam bonés vermelhos com a mesma estética do slogan MAGA, de Donald Trump, que significa “Make America Great Again”.

Porém, o boné na festa estava escrito Make Sixty Great Again (ou, em português, Faça os Sessenta Grandes Novamente).

Fotos no instagram do irmão de Sydney Sweeney, Trent E. Sweeney — Foto: Reprodução/X

Além disso, outros participantes do evento, segundo jornais dos EUA, usavam camisetas escritas “Blue Lives Matter”, um movimento que defende a vida de policiais e surgiu como resposta ao movimento “Black Lives Matter”.

As fotos não existem mais nas redes sociais da atriz, mas há imagena no perfil do irmão dela, Trent Sweeney. Nela, aparecem duas pessoas usando o boné vermelho (veja na imagem acima).

A atriz, logo depois, usou as redes sociais para se defender sobre a festa: