Teatro ‘Margarida Schivasappa’ apresenta duas peças com sessões gratuitas

O espetáculo deste fim de semana inclui apresentações teatrais gratuitas, além de oficina e debate sobre improvisação e formação teatral.

O Teatro Margarida Schivasappa recebe a peça inédita em Belém “Com os bolsos cheios de pão”, da Cia Cisco (SP), com duas apresentações gratuitas nos dias 29 e 30, às 20h. Ingressos na bilheteria a partir das 14h nos dias das apresentações.

O dramaturgo e jornalista romeno Matei Visniec é o autor de “Com os bolsos cheios de pão”, peça que incita a reflexão sobre dilemas da sociedade contemporânea.

Edgar Castro, ator paraense que interpreta o homem de bengala, acredita que a obra nos remete ao atual cenário político e social brasileiro.

“Ao ler a peça, buscando iluminar aspectos da nossa realidade encontramos no embate verbal entre as duas personagens da obra uma possibilidade de refletir sobre coisas que estamos vivendo, como um excesso de opinião no diálogo público e uma dificuldade de escuta do outro, que resulta em uma ausência de ações efetivas sobre problemas sociais. É como se a indignação que move as opiniões se dissipasse na hora de agir. Essa foi a via que adotamos para acessar esse texto teatral que admiramos tanto”, revela.

A peça expõe a indignação de dois homens diante de um cachorro agonizante em um poço, mas revela sua incapacidade de agir para socorrê-lo.

Complementando as apresentações, a Cia. Cisco realizará no dia 30, no Teatro Margarida Schivasappa, a oficina “A escuta do corpo” (9h-13h) e, posteriormente, às 17h, a mesa pública “O trabalho do intérprete teatral como ofício”.

A oficina “A escuta do corpo” explora a relação do corpo com o espaço para ativar o estado cênico, utilizando o encontro e o jogo com o outro para improvisação e criação de cenas baseadas no trabalho do ator. Já a mesa pública “O trabalho do intérprete teatral como ofício” promove uma reflexão sobre a formação do ator sob a ótica da profissão. Toda essa programação faz parte do projeto “Escambo: Rede Parente”, contemplado pela Bolsa Funarte de Teatro Myriam Muniz, que seguirá para Manaus, Campo Grande e São Paulo, totalizando mais de 50 atividades.

Serviço:

– Espetáculo “Com os bolsos cheios de pão”: 29 e 30 de março, às 20h, com distribuição de ingresso a partir de 14h;

– Oficina “A escuta do corpo”: dia 30 de março, das 9h às 13h, inscrições abertas, acesse aqui.

– Mesa Pública “O trabalho do intérprete teatral como ofício”: 30 de março, às 17h, inscrições abertas, acesse aqui.

Programação gratuita no Teatro Margarida Schivasappa, na avenida Gentil Bittencourt, nº 650, no bairro de Nazaré, em Belém.

Foto: Divulgação