Técnico de enfermagem é preso em Belém por vender medicamentos controlados em hospital

Um técnico de enfermagem foi preso em flagrante nesta terça-feira (12), em Belém, por comercializar medicamentos controlados sem prescrição dentro de um hospital localizado no centro da cidade. A ação foi realizada pela Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia do Consumidor (Decon), vinculada à Divisão de Investigação e Operações Especiais (DIOE).

De acordo com as investigações, o profissional se aproveitava da função que exercia para furtar remédios de difícil acesso, como morfina, diazepam e haloperidol substâncias entorpecentes com alto risco de dependência e sérios efeitos à saúde e revendê-los dentro da unidade hospitalar por valores acima do mercado . A venda ocorria sem qualquer indicação médica ou receituário, o que torna a prática ainda mais grave do ponto de vista ético e legal .

A prisão aconteceu durante a diligência policial, que surpreendeu o técnico no momento da transação ilegal . Após a detenção, ele foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais cabíveis. As investigações seguem em curso, com o objetivo de aprofundar o enquadramento legal e verificar se há outros envolvidos ou se os remédios tinham origem irregular.

Imagem: PC/PA