quinta-feira, agosto 14, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Técnico de enfermagem é preso em Belém por vender medicamentos controlados em hospital

Um técnico de enfermagem foi preso em flagrante nesta terça-feira (12), em Belém, por comercializar medicamentos controlados sem prescrição dentro de um hospital localizado no centro da cidade. A ação foi realizada pela Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia do Consumidor (Decon), vinculada à Divisão de Investigação e Operações Especiais (DIOE).

De acordo com as investigações, o profissional se aproveitava da função que exercia para furtar remédios de difícil acesso, como morfina, diazepam e haloperidol  substâncias entorpecentes com alto risco de dependência e sérios efeitos à saúde  e revendê-los dentro da unidade hospitalar por valores acima do mercado . A venda ocorria sem qualquer indicação médica ou receituário, o que torna a prática ainda mais grave do ponto de vista ético e legal .

A prisão aconteceu durante a diligência policial, que surpreendeu o técnico no momento da transação ilegal . Após a detenção, ele foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais cabíveis. As investigações seguem em curso, com o objetivo de aprofundar o enquadramento legal e verificar se há outros envolvidos ou se os remédios tinham origem irregular.

Imagem: PC/PA

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Brasil recicla 97,3% das latinhas de alumínio em 2024, revela associação Recicla Latas
Próximo artigo
Protesto em Parelheiros termina com ônibus incendiado e passageiros assustados

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,875FansLike
3,614FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315