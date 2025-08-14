quinta-feira, agosto 14, 2025
Brasil recicla 97,3% das latinhas de alumínio em 2024, revela associação Recicla Latas

O Brasil alcançou uma marca impressionante em reciclagem: em 2024, 97,3% das latinhas de alumínio foram recicladas, conforme dados divulgados pela Recicla Latas, associação que reúne fabricantes e recicladores do setor.

Segundo o balanço, foram reaproveitadas 33,9 bilhões de latinhas, em um ciclo que leva os recipientes do descarte de volta às prateleiras em apenas 60 dias. Esse índice reforça a contínua eficiência do sistema de logística reversa brasileiro, que já mantém patamares acima dos 96% por 16 anos consecutivos.

O sucesso vai além da reciclagem ambiental: a iniciativa também promove impacto social positivo. Estima-se que o país conte com cerca de 800 mil catadores de materiais recicláveis, muitos dos quais se beneficiam diretamente dessa cadeia de reciclagem.

Para o presidente da ABAL (Associação Brasileira do Alumínio), Janaina Donas, o Brasil se destaca globalmente no caminho da economia circular. Ele afirma que, para as empresas do setor, reciclar vai além de uma solução ambiental  é também uma estratégia de competitividade, segurança no suprimento e redução da pegada de carbono.

Já o presidente da Abralatas, Cátilo Cândido, destaca o papel da cadeia estruturada em gerar renda e oportunidades em todas as regiões do país.

