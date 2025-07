Tecnologia inédita fortalece tratamento oncológico no Hospital Ophir Loyola, referência no Norte do Brasil

O Hospital Ophir Loyola (HOL), unidade estadual localizada em Belém, está revolucionando o tratamento do câncer no Norte do Brasil com a adoção de tecnologias de ponta. A unidade é a única no país a contar com dois aceleradores lineares Halcyon™️ da Varian e o único hospital no Pará equipado com o tomossimulador Go.Sim, da Siemens, aparelho presente em apenas outros três hospitais brasileiros.

Essa modernização tecnológica amplia significativamente a capacidade de atendimento e a segurança dos tratamentos oncológicos realizados no HOL, que realiza cerca de 15 mil atendimentos mensais.

Rapidez e conforto para pacientes

Josiane Ramos Dias, 30 anos, de Tomé-Açu, está em tratamento de radioterapia para câncer de colo de útero desde junho e relata a qualidade do atendimento. “Desde o começo do tratamento eu sou muito bem atendida. Até agora, graças a Deus, não senti nenhuma reação nem da quimioterapia, nem da radioterapia. Depois que comecei, não sinto mais dor e consigo dormir tranquilo. A radioterapia é rápida e tranquila”, conta a paciente.

Mais sessões, com precisão e menos efeitos colaterais

Segundo o diretor-geral do hospital, Heraldo Pedreira, a chegada dos aceleradores Halcyon permitiu ampliar em cinco vezes o número mensal de procedimentos de radioterapia, que antes era inferior a 50 e agora chega a cerca de 250 sessões mensais. Cada sessão dura entre quatro e cinco minutos, o que acelera o atendimento a mais pacientes.

O físico médico Francisco Sampaio explica que a tecnologia oferece alta precisão na aplicação da dose de radiação, poupando órgãos saudáveis e reduzindo efeitos colaterais. “Antes de cada sessão, o aparelho realiza imagens para garantir que a radiação será direcionada exatamente à lesão, poupando os órgãos sadios e diminuindo a toxicidade do tratamento”, destaca.

Tratamento avançado para metástases cerebrais

Além da radioterapia convencional, o HOL também utiliza a tecnologia para realizar radiocirurgias focadas em metástases cerebrais. Segundo o neurocirurgião Joel Monteiro de Jesus, essa técnica permite aplicar a radiação diretamente no tumor, poupando o restante do cérebro, o que reduz o tempo de tratamento e oferece resultados mais rápidos para os pacientes.

Referência para todo o Pará e região

O Hospital Ophir Loyola atende pacientes dos 144 municípios paraenses e de estados vizinhos, reforçando seu papel de referência regional no tratamento oncológico. O acesso aos serviços é feito via encaminhamento das Unidades Básicas de Saúde e das Secretarias Municipais de Saúde. Vinculado à Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), o HOL destaca-se não só pela tecnologia, mas pelo cuidado humanizado, garantindo um atendimento de excelência aos pacientes oncológicos.

