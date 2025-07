Global Cizizen Now : Helder defende legado da COP30 em evento internacional sobre clima

O governador do Pará, Helder Barbalho, reafirmou ontem, quinta-feira, 24, o compromisso do Estado em preparar a capital para sediar, em novembro, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30). Durante participação no Global Citizen Now Amazônia, realizado em Belém, ele também ressaltou a importância do legado transformador que o evento internacional deixa para a cidade-sede.

Helder Barbalho disse que o Pará vive um novo ciclo. “Estamos construindo, a partir de Belém, um novo paradigma para o desenvolvimento sustentável. A floresta viva precisa ter mais valor do que a floresta derrubada. Isso é o que a COP deve entregar ao nosso povo”, declarou.

O governador assegurou que todas as obras estruturais previstas para a cidade estão dentro do cronograma. “Até novembro, Belém estará pronta para os cidadãos e para o mundo. A COP é uma oportunidade de posicionar a Amazônia no centro das decisões globais, mas também de resolver desafios históricos da cidade”, pontuou.

Helder Barbalho destacou o volume inédito de investimentos em infraestrutura, com foco em saneamento, macrodrenagem, mobilidade urbana e qualificação profissional. “Nunca houve na história da capital um volume tão estratégico de investimentos. Belém é hoje um canteiro de obras, e isso é um sinal de transformação”, afirmou.

O governador defendeu ainda uma mudança no modelo de uso da terra no Estado, com ampliação de cadeias produtivas sustentáveis. “Queremos intensificar a produção em áreas já utilizadas, expandir cultivos como o cacau e o açaí, e gerar emprego com base em soluções da natureza”, explicou.

Sustentabilidade precisa ser social, ambiental e econômica

Ao falar sobre o futuro da Amazônia, Helder Barbalho destacou que é possível conciliar floresta e cidade, desenvolvimento e preservação. “Muita gente ainda vê o meio ambiente como algo distante das pessoas. Mas, na Amazônia, o desafio é cuidar da floresta e de quem vive aqui. A sustentabilidade só existe se for social, ambiental e econômica”, reforçou.

DESAFIOS URBANOS

Respondendo a críticas sobre a situação urbana da capital, o governador disse que “Belém tem dificuldades como outras capitais brasileiras. A diferença é que aqui estamos aproveitando a COP para resolver o que ficou para trás”. Segundo ele, o evento não será uma oportunidade concreta de enfrentar problemas históricos.

COP com “pé no chão da Amazônia”

Ao abordar o papel da imprensa na cobertura da conferência, Helder Barbalho defendeu o debate plural. “A liberdade de opinião é fundamental. O que não pode haver é o preconceito contra a Amazônia. A COP será feita aqui, na floresta, com o pé no chão da Amazônia, e isso incomoda quem nunca achou que fosse possível”, afirmou.

O evento Global Citizen Now Amazônia reuniu representantes de organizações internacionais, ambientalistas, jovens e lideranças amazônicas. A escolha de Belém como sede da edição deste ano reforça o protagonismo da capital paraense no debate climático mundial.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias