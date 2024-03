Terminal Hidroviário de Belém está preparado para o aumento de passageiros no feriado

Para garantir conforto e segurança aos passageiros durante o feriado religioso da Semana Santa, que inicia nesta quinta-feira (28) e vai até domingo (31), o Governo do Pará realizou serviços de limpeza e manutenção nas centrais de refrigeração do Terminal Hidroviário de Belém, na Avenida Marechal Hermes, s/n, bairro do Umarizal. As plataformas de embarque e desembarque dos flutuantes também receberam reparos.

A Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH), responsável pela administração do equipamento público, informou que nesta época do ano o fluxo de passageiros se intensifica. “Realizamos serviços de limpeza e troca de peças das centrais de refrigeração e ajustes nas plataformas de embarque e desembarque de passageiros. Visamos garantir o conforto e a segurança à população, principalmente durante o feriado, quando a movimentação de pessoas aumenta consideravelmente”, informou Márcio Tavares, presidente da CPH.

A procura por passagens já começou, mas deve aumentar a partir de quinta-feira (28). Estima-se que cerca de 8.500 pessoas passem pelo local. A venda de passagens é realizada nas agências terceirizadas, que funcionam dentro do Terminal, conforme o horário de funcionamento do espaço, das 6h às 18h30.

De acordo com a gerência do Terminal Hidroviário de Belém, os destinos mais procurados pelos passageiros este ano são os municípios marajoaras de Soure, Salvaterra, Ponta de Pedras, Cachoeira do Arari e Santa Cruz do Arari.

Orientações – A administração do Terminal Hidroviário reforça algumas orientações para que os usuários façam viagens mais tranquilas e seguras:

– Utilizar máscara protetiva e álcool em gel, quando necessário;

– Chegar uma hora antes do embarque;

– Comprar passagens de empresas regularizadas pela Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon) e guardar os bilhetes;

– Cuidar dos pertences e bagagens;

– Levar documentos para embarque (RG, CNH ou qualquer documento oficial com foto);

– No caso de viagens com crianças, levar certidão de nascimento e/ou autorização judicial;

– No caso de dúvidas, solicitar informações de funcionários da CPH identificados com crachás ou coletes do órgão.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Seabra/ag Pará