Theatro da Paz é palco da 4ª Mostra de Teatro Nilza Maria

Segue até o dia 17 de março no palco do Theatro da Paz, em Belém, a quarta edição da Mostra de Teatro Nilza Maria, a edição deste ano homenageia o diretor Geraldo Salles, do Grupo Experiência, em reconhecimento à sua trajetória e contribuição às artes cênicas do Pará.

São cinco montagens paraenses, com diferentes sotaques, linguagens e conceitos, apresentando diferentes temas. Artistas da dramaturgia paraense se encontram e misturam teatro, dança e música para refletir.

O objetivo da amostra é contribuir para a formação cultural de todo o público paraense e tem como objeto fundamental democratizar o acesso à cultura, estimular o hábito de frequentar o teatro e fomentar a circulação de companhias teatrais paraenses, enriquecendo o cenário cultural do Estado.

Programação:

Dia 14: Teatro de Apartamento com o espetáculo “Gato por Lebre”

Dia 15: Grupo Palha com o espetáculo “O que não se diz apodrece em nós”, uma adaptação da peça ‘Anti Nelson’, de Nelson Rodrigues

Dia 16: Grupo Cuíra com o espetáculo “Joana”

Dia 17: Grupo: MÁ CIA DE TEATRO com o espetáculo “Picadeiro: Solo onde plantei minhas lágrimas”

Serviço: A 4ª Mostra de Teatro – Nilza Maria vai até o dia 17 de março de 2024 no Theatro da Paz. O horário será sempre às 20h, exceto no dia 17/03, que acontecerá às 19h. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Da Paz ou no site ticketfacil.com.br, no valor de R$ 2,00. A iniciativa é do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e do Theatro da Paz.

Foto: Alex Ribeiro / Ag. Pará