Theatro da Paz recebe concerto de Páscoa com Orquestra Sinfônica e Coro Carlos Gomes

Nesta quinta-feira (28), o Theatro da Paz, recebe o concerto sinfônico: “Concerto Especial de Páscoa”, que promete emocionar o público com uma seleção de obras emblemáticas e qu7e serão conduzidas pela maestrina convidada Maria Antonia Jiménez.

O espetáculo é gratuito, e a entrada é mediante retirada de até 2 unidades por pessoa pelo site Ticket Fácil a partir das 9h do dia do concerto, ou na bilheteria do Theatro da Paz a partir das 18h. A iniciativa é do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), Theatro da Paz e Academia Paraense de música (APM).

A noite especial contará com a participação do renomado Coro Carlos Gomes e da solista Clara Nascimento, e com a regência de Maria Antonia Jiménez.

O programa do concerto incluirá obras marcantes da música clássica, começando com a vibrante Sinfonia N° 82 de Franz Joseph Haydn, conhecida como “L’Ours.

Programa:

F. J. Haydn (1732 – 1809) Sinfonia Nº 82, “L’Ours”

– Vivace assai

– Allegretto

– Menuetto

– Vivace assai

C. Chaminade (1857 – 1944) Concertino pour flûte, op. 107

Solista: Clara Nascimento

Intervalo

J. S. Bach (1685 – 1750) Christ lag in Todes Banden BWV 4

– Sinfonia

– Versus 1. Christ lag in Todes Banden

– Versus 2. Den Tod niemand zwingen kunnt

– Versus 3. Jesus Christus, Gottes Sohn

– Versus 4. Es war ein wunderlicher Krieg

– Versus 5. Hier ist das rechte Osterlamm

– Versus 6. So feiern wir das hohe Fest

– Versus 7. Wir essen und leben wohl

Serviço:

A entrada é franca e os ingressos serão disponibilizados no dia do evento, a partir das 9h, pelo site www.ticketfacil.com.br e a partir das 18h na bilheteria do TP. Duas unidades por pessoa/CPF.

Foto: Divulgação