Todo poderoso do jornalismo da Rede Globo é demitido

A saída de Ali Kamel, conhecido como o “guru do jornalismo” na poderosa Rede Globo, marca o fim de uma era de desafios e turbulências para a emissora. Durante sua gestão, a Globo enfrentou uma transformação drástica, passando de um meio soberano de jornalismo televisivo a um alvo prioritário do governo de Jair Bolsonaro. Ameaças de perda da concessão pública, ataques à credibilidade e a entrada das Big Techs no mercado de comunicação contribuíram para uma crise que afetou não só a emissora, mas toda a imprensa nacional.

Sob a liderança de Kamel, a Globo viu sua influência e audiência serem impactadas por uma série de desafios. A cobertura jornalística tornou-se mais ideológica e perdeu muita audiência do público mais conservador. A entrada das Big Techs no mercado e a diluição da audiência e verbas publicitárias afetaram a sustentabilidade do negócio jornalístico, levando a uma queda na audiência do Jornal Nacional e desafios para a Globoplay.

A relação delicada com o governo Bolsonaro também desempenhou um papel importante na queda de audiência da emissora. A incapacidade de contornar os embates políticos prejudicou a credibilidade e a relevância do noticiário, impactando diretamente a imagem da Globo perante o público.

Diante desse cenário, a missão de Kamel de manter a credibilidade do jornalismo da Globo se tornou cada vez mais desafiadora. Equilibrar o interesse público com a visão editorial da família Marinho, principal acionista da emissora, em um ambiente de transformações digitais e incertezas políticas se mostrou uma tarefa complexa e delicada.

A saída de Ali Kamel da Globo marca o fim de uma era marcada por desafios e incertezas para o jornalismo televisivo. A crise na imprensa e na própria emissora reflete um contexto de transformações profundas, com impactos significativos na forma como o público consome e interage com as notícias. O legado de Kamel será lembrado não apenas por suas conquistas, mas também pelos obstáculos enfrentados em um momento de mudanças e adversidades no cenário midiático nacional.

Júnior Melo

Advogado e Jornalista

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Reprodução