Alexandre Correa assume que já teve vício em cocaína

O ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa, admitiu que já teve problemas com bebidas alcoólicas e cocaína há mais de 10 anos. As informações são da revista Quem.

Durante uma live de Ricardo Feltrin no YouTube, na tarde dessa sexta-feira (5), o vício foi confirmado. Alexandre enviou um áudio ao jornalista assumindo que já foi dependente de cocaína.

– No ano de 2018, eu estava dando uma exagerada no consumo de álcool, então eu fiz a opção, por recomendação do meu psiquiatra, Dr. Marcelo Ribeiro. Foi um retiro de 14 dias, fiz um profundo detox, e foi tão bem-sucedido que nunca mais voltei a fazer ingestão de álcool. De junho de 2018 até hoje eu permaneço abstêmio de qualquer outra substância tomada de livre e espontânea vontade – contou Correa.

Ele também citou problemas com álcool.

– Ele abusava de mim e eu dele. Então eu tomei essa decisão por minha livre e espontânea vontade, com apoio do meu psiquiatra, Dr. Marcelo Ribeiro, que foi em junho de 2018 – relembrou o empresário.

Feltrin disse que Alexandre também foi internado em 2012 para tratar a dependência química.

– Ele tinha problemas com álcool e com [drogas] e acabou se internando em um lugar que ele detestou. Quando ele saiu , não vou falar o nome da clínica aqui, simplesmente porque ele odiou o psiquiatra, disse que foram muito grosseiros e não estavam nem aí para os pacientes. Ele parou de usar [cocaína], mas continuou bebendo – explicou.

E acrescentou:

– Só que ele detestou a clínica, não usou a outra coisa [cocaína] e continuou no álcool, até que, em 2018, ele teve essa recaída. Disse que tomava vodca que nem um condenado. Isso estava destruindo a vida dele. Aí ele conhece esse Dr. Marcelo Ribeiro, que é um famoso psiquiatra de São Paulo, e se interna em junho de 2018.

Fonte: Pleno News/Foto: Arquivo Pessoal