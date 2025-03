Torino conquista Torneio Início de Futsal de Veteranos do Cassazum

O time do Torino Futebol Clube-TFC, se sangrou campeão do Torneio Início de Futebol de Salão de Veteranos promovido pelo Departamento Especializado do Cassazum, após vencer na decisão a equipe do Bandeirantes, por 3 a 1, marcando Paulo de Tarso, Amorrô e Pacote, descontando Marinho para os adversários. Antes, o campeão havia derrotado o Brasília e o Caravan pelos escores de 5 a 1 e 7 a 1, respectivamente.

Os atletas campeões foram B. Ribeiro, Viana, Abdon, Paulo de Tarso, Amorrô , Renato (Pacote) e Luizinho( Maradona). Comissão Técnica: Do Carmo e Marco Antônio, enquanto o abnegado Anderson do Carmo foi empossado antes dos jogos como novo supervisor da equipe.

As premiações foram comandadas pela presidente do clube militar, Suboficial da Aeronáutica Heloísa Helena e Ronaldo Cardoso, coordenador Geral da competição.

PRIMEIRA RODADA

Ontem, o Coordenador Geral da Copa de Futsal de Veteranos, Ronaldo Cardoso, divulgou a primeira rodada da competição, prevista para o dia 2 de Abril, com essas partidas: 19 horas, Caravan x Gelobol; 20 horas, Torino x Brasília e, às 21 horas, atuarão, 14 Bis x Bandeirantes. Os confrontos serão todos disputados no próprio ginásio do Cassazum.

FESTEJOS

Os dirigentes do Torino, Do Carmo e Anderson festejaram bastante a conquista, entretanto, os festejos acontecerão somente no sábado, 29, atendendo aos pedidos dos próprios atletas e comissão técnica do Torino, pois, segundo declarações do Anderson Do Carmo, poderá ter uma atração musical de Pagode em homenagem a grande conquista do plantel do Torino que acabou com o tabu conquistando o primeiro título de futsal no Cassazum.

Texto e imagens: Nonato Batista/Ronabar