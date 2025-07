Helder defende união entre governos e empresas por um futuro sustentável durante congresso em Belém

Durante a 12ª edição do Congresso Internacional de Desenvolvimento Sustentável, realizada nesta terça-feira (1º), em Belém, o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), destacou a importância da parceria entre os setores público e privado no enfrentamento das mudanças climáticas. Segundo ele, o Pará quer se tornar referência nacional em políticas ambientais.

“Nós estamos nos apresentando como um estado que já constrói suas bases para, a partir do exemplo, ser um farol para repercussão em outros estados do Brasil”, afirmou Helder ao participar do evento que reuniu especialistas, empresários e representantes do poder público.

A conferência abordou temas fundamentais como descarbonização e adaptação climática, alinhando os debates aos preparativos para a COP 30, que será realizada em novembro deste ano, em Belém.

Marina Grossi, presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), reforçou que o setor empresarial precisa estar envolvido nas soluções climáticas. “Essa conferência do clima é a COP da implementação. Queremos dar visibilidade ao que já funciona e identificar o que precisa de regulamentação e parcerias para avançar.”

O congresso se encerra nesta quarta-feira (2) com uma visita técnica à Ilha do Combu, uma das maiores da região insular de Belém, símbolo da conexão entre natureza e desenvolvimento sustentável.

Imagem: Reprodução