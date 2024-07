Tratador é morto por fêmea de hipopótamo ao tentar alimentar filhote dela em zoo

Um tratador de 54 anos foi morto ontem, domingo, 28, após ser brutalmente atacado por uma fêmea de hipopótamo furiosa no Parque Biológico Bhagwan de Birsa, em Jharkhand (Índia). Santosh Kumar Mahto foi atacado pelo animal depois que ele entrou no complexo de hipopótamos para remover um filhote recém-nascido para alimentação, relatou o “Indian Express”.

A mamãe hipopótamo protetora investiu contra Santosh, ferindo-o gravemente.

“Infelizmente, o tratador sucumbiu aos ferimentos num hospital particular aqui”, disse o diretor do zoológico, Jabbar Singh. “Tentaremos conseguir um emprego para um membro da família dele”, acrescentou ele.

O incidente horrível fez com que o grupo de 112 tratadores do zoológico fechassem os portões principais do parque em protesto.

De acordo com o “Times of India”, Santosh sofreu ferimentos múltiplos no ataque, incluindo vários membros que foram esmagados pela fêmea de hipopótamo.

Em dezembro, um funcionário de outro zoológico indiano foi atacado e morto por um hipopótamo.

Nesse incidente, o tratador de 40 anos do Jardim Zoológico Wajid Ali Shah, em Uttar Pradesh, entrou no complexo do animal para limpá-lo e foi mortalmente atacado.

Imagem: Reprodução/Extra