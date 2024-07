Motorista de Porsche atropela e mata motociclista em São Paulo

O motorista de um Porsche amarelo atropelou e matou um motociclista na madrugada desta segunda-feira, 29, na Avenida Interlagos, em São Paulo. Familiares e testemunhas no local revelaram que o homem que dirigia o carro de luxo havia discutido com o motoqueiro minutos antes por conta de um retrovisor atingido em uma batida.

A vítima, identificada como Pedro Kaique Ventura Figueiredo, de 21 anos, chegou a ser socorrida e foi levada até o Hospital do Grajaú, mas não resistiu aos ferimentos. O Porsche amarelo também colidiu contra um poste, mas o motorista não morreu.

Nesta manhã, a Avenida Interlagos ficou totalmente interditada para realização de perícia no local do incidente. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o motorista do carro de luxo foi submetido a um exame toxicológico no Instituto Médico Legal (IML) e conduzido ao 11º Distrito Policial de São Paulo.

Imagem: Reprodução/Extra