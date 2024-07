Paysandu vacila em casa e perde de virada por 3 as 1 para o Novorizontino-SP, que ocupa a vice-liderança na Segundona

Diante de um Estádio Leônidas Sodré de Castro lotado, a Fiel Bicolor se calou ao ver o Paysandu perder na noite desta segunda-feira, 29, para o Grêmio Novorizontino, de São Paulo, pelo placar de 3 a 1, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O Papão tinha saído na frente, com gol de Ruan Ribeiro, mas veio um pênalti e, então, Rodolfo, Lucca e Waguinjo completaram o serviço contra os donos da casa.

A partida teve a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação, A PROVÍNCIA DO PARÁ On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 52 anos vendendo na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no coração do centro comercial de Belém. As empresas são do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.

Com o resultado, o Papão fica estacionado na 14ª posição na tabela da Série B, com 23 pontos. Já o Grêmio Novorizontino fica em 7º lugar com 30 pontos conquistados na competição.

Ruan Ribeiro entrou no lugar de Nicolas, que já jogava machucado desde o confronto com o Brusque e era dúvida para a noite desta segunda-feira. Ribeiro abriu o marcador de A PROVÍNCIA DO PARÁ em favor dos donos da casa que jogavam com grande dificuldade em função das jogadas cirúrgicas e de marcação preparadas pelo técnico Eduardo Baptista, que surpreenderam o grupo ao comando de Hélio dos Anjos. Foi um primeiro tempo bastante complicado.

Entretanto, no segundo tempo, o Bicola, que já havia perdido várias chances de gol, voltou mais ousado, o que não surtiu efeito, vindo os gols da virada do Novorizontino.

A próxima partida do Paysandu pela Segundona será a última do primeiro turno, desta feita, contra o Vila Nova, de Goiás, que está em quarto lugar na competição, com 29 pontos e dentro do G-4. A partida será em Goiânia.

Imagens: Jorge Luís Totti / Agência Paysandu