segunda-feira, outubro 6, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePOLÍTICA
POLÍTICA

TRE-PA mantém mandato do prefeito de Aveiro acusado de abuso de poder

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) decidiu, por unanimidade (7×0), manter o mandato do prefeito de Aveiro, João Gerdal Paiva Diniz Junior, em julgamento realizado nesta sexta-feira (3), durante a 62ª sessão ordinária da Corte.

A decisão confirmou a sentença de primeiro grau que considerou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) movida pelo Ministério Público Zonal e pela candidata derrotada nas eleições de 2024, Maria Conceição Santiago Fernandes. Ambos acusavam o prefeito de abuso de poder político e econômico por contratações de servidores públicos durante o período eleitoral.

O relator do processo, juiz Thiago Nasser Sefer, destacou que não houve prova robusta que comprovasse finalidade eleitoral nas contratações nem gravidade suficiente para configurar abuso de poder. O voto dele foi seguido por todos os demais integrantes do colegiado.

A defesa, conduzida pelo advogado Alano Luís Queiroz Pinheiro, sustentou que as acusações eram frágeis e não demonstravam vínculo entre as contratações e o processo eleitoral. Entre os principais pontos apresentados estão:

Legalidade e necessidade administrativa: as contratações temporárias estavam amparadas em lei municipal e justificadas pelo aumento da demanda, como a ampliação da educação infantil e indígena, expansão do hospital municipal e reposição de mais de 500 servidores afastados por licença, férias, saúde ou aposentadoria.

Sem excesso: o aumento foi de 94 servidores em relação a 2023, mantendo o total (461) abaixo do limite legal de 789 contratados.

Respeito ao período eleitoral: nenhuma contratação ocorreu após 5 de julho, prazo vedado pela Lei das Eleições.

Redução de diárias: em 2024, os gastos com diárias foram menores que no ano anterior e justificadas por atividades administrativas, como capacitações e deslocamentos de servidores.

Com a decisão do TRE-PA, o prefeito João Gerdal permanece no cargo e o resultado das eleições de 2024 em Aveiro está mantido.

Imagem:Reprodução

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Trump ameaça Hamas de aniquilação total se grupo recusar plano de paz e fim da guerra com Israel
Próximo artigo
Filha de Neymar sofre acidente e vai ao hospital; pai tranquiliza fãs

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,254FansLike
3,601FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315