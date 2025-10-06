segunda-feira, outubro 6, 2025
Filha de Neymar sofre acidente e vai ao hospital; pai tranquiliza fãs

Na tarde deste domingo (5), a pequena Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, foi levada ao hospital após machucar o braço. Segundo relatos divulgados nas redes do jogador, a menina chorou muito de dor, e os pais acionaram atendimento imediato.

Em uma publicação nos Stories do Instagram, Neymar compartilhou uma imagem da filha com o braço enfaixado e afirmou que a situação já está sob controle:

 “Chorou muito de dor, levamos ao hospital e agora já está tudo bem. Uns diazinhos com isso e já era.”

Fontes próximas indicam que o atendimento médico avaliou a lesão e descartou, ao menos inicialmente, qualquer fratura grave, optando pela imobilização do braço como medida preventiva.

Embora o susto seja grande para qualquer família, é um alívio saber que o prognóstico é positivo até o momento.

Imagem: Divulgação Internet

