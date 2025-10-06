Filha de Neymar sofre acidente e vai ao hospital; pai tranquiliza fãs

Na tarde deste domingo (5), a pequena Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, foi levada ao hospital após machucar o braço. Segundo relatos divulgados nas redes do jogador, a menina chorou muito de dor, e os pais acionaram atendimento imediato.
Em uma publicação nos Stories do Instagram, Neymar compartilhou uma imagem da filha com o braço enfaixado e afirmou que a situação já está sob controle:
“Chorou muito de dor, levamos ao hospital e agora já está tudo bem. Uns diazinhos com isso e já era.”
Fontes próximas indicam que o atendimento médico avaliou a lesão e descartou, ao menos inicialmente, qualquer fratura grave, optando pela imobilização do braço como medida preventiva.
Embora o susto seja grande para qualquer família, é um alívio saber que o prognóstico é positivo até o momento.
Imagem: Divulgação Internet