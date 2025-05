Começa em Brasília a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente com foco na crise climática

Teve início nesta terça-feira (6), em Brasília, a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, reunindo representantes da sociedade civil, governos e especialistas para discutir políticas públicas e soluções urgentes para a crise climática. O evento acontece no Centro Internacional de Convenções do Brasil, e marca a retomada do encontro nacional após 12 anos da última edição, em 2013.

Com o tema “Emergência Climática e o Desafio da Transformação Ecológica”, a conferência se estende até sexta-feira (9), com atividades divididas em cinco eixos principais:

Mitigação

Adaptação e Preparação para Desastres

Justiça Climática

Transformação Ecológica

Governança e Educação Ambiental

Ao longo dos quatro dias, os participantes vão debater propostas elaboradas nas etapas anteriores, que envolveram 2.570 municípios por meio de conferências locais, intermunicipais e livres. As discussões resultarão em 100 propostas prioritárias, que servirão de base para atualizar a Política Nacional sobre Mudança do Clima e elaborar o novo Plano Clima.

A abertura oficial está marcada para as 19h desta terça-feira (6). Na quarta-feira (7), a programação inclui uma aula magna e a apresentação do caderno de propostas. Na quinta-feira (8), ocorrem plenárias temáticas durante a manhã e, à tarde, a plenária geral. A sexta-feira (9) será dedicada à priorização das propostas e encerramento da conferência. A conferência busca reunir diferentes vozes da sociedade para construir políticas mais justas, sustentáveis e eficientes frente aos desafios do clima. Entre os temas debatidos estão: energia limpa, justiça social, agricultura sustentável, reuso de resíduos, saúde pública, mobilidade urbana e educação ambiental

Imagem: Reprodução Internet