Trechos das avenidas Três Corações e Mário Covas serão interditados para obras do novo viaduto

A partir desta terça-feira (6), trechos das Avenidas Três Corações e Mário Covas, em Ananindeua, passarão por interdições temporárias por causa do avanço das obras do novo viaduto construído pelo Governo do Pará. A medida é necessária para garantir a segurança de pedestres, motoristas e trabalhadores durante a pavimentação da pista central da estrutura.

Os bloqueios acontecerão em dois pontos:

Na Avenida Três Corações, no sentido saída da Cidade Nova;

Na Avenida Mário Covas, no sentido da BR-316.

Para manter o fluxo de veículos, rotas alternativas foram definidas:

Quem estiver na Três Corações e quiser acessar a Mário Covas deve seguir na contramão da própria via.

Já os motoristas que vêm pela Mário Covas em direção à BR-316 devem também seguir pela contramão, passando por baixo do viaduto.

As interdições vão até o dia 15 de maio (quinta-feira). Agentes de sinalização estarão no local para orientar os condutores e garantir a fluidez do trânsito.

Com 85% da obra concluída, o viaduto da Mário Covas com a Avenida Independência terá 350 metros de comprimento, 7 metros de largura e 5,5 metros de altura, permitindo um acesso direto da Avenida Três Corações à BR-316. A previsão é que a entrega ocorra ainda neste mês.

Esse é o terceiro viaduto construído na Região Metropolitana de Belém pelo Governo do Pará, por meio do Núcleo de Gerenciamento Metropolitano (NGTM). Os outros dois já entregues estão localizados:

Na Avenida Independência com a BR-316;

Na BR-316 com a entrada para a Alça Viária.

As obras fazem parte do esforço para melhorar a mobilidade urbana e agilizar o tráfego na principal via de entrada e saída da capital paraense.

Imagem: Arinos Pimentel