MP investiga envenenamento de cães na zona rural de Igarapé-Miri

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) está investigando um grave caso de envenenamento em massa de cães na Vila Maiauatá, área rural do município de Igarapé-Miri. A denúncia gerou forte comoção e mobilizou a Promotoria de Justiça local.

O promotor Harrison Henrique da Cunha Bezerra esteve pessoalmente no local, onde diversos cães foram encontrados mortos. Ele busca informações que ajudem a esclarecer o caso, incluindo imagens de câmeras de segurança que possam ter registrado o crime.

Para dar início à apuração oficial, os promotores Harrison Bezerra e Felipe Freitas Vasconcelos instauraram uma Notícia de Fato, que é o primeiro passo para a investigação formal. O objetivo é identificar os responsáveis e garantir que sejam punidos conforme a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998).

Uma nova visita técnica será feita nos próximos dias à vila, com coleta de informações diretamente com moradores, lideranças comunitárias e autoridades locais, além da busca por vestígios e provas materiais.

O MPPA repudiou com firmeza o crime e reforçou que envenenar animais é um ato criminoso, com penas severas previstas em lei. A Promotoria também destacou que o trabalho busca não só punir os autores, mas prevenir novas ocorrências e garantir o respeito à vida animal, conforme previsto na Constituição.

O caso seguirá sendo acompanhado de perto pelo Ministério Público, que se comprometeu a manter a população informada sobre os desdobramentos.

Imagem: Reprodução MPPA