Três torcedores do Real Madrid são detidos por insultos racistas a Yamal

Polícia espanhola fez o anúncio este sábado.

Apolícia espanhola anunciou neste sábado a detenção de três torcedores por insultos racistas proferidos durante o El Clásico, realizado no dia 26 de outubro, entre Real Madrid e Barcelona, no estádio Santiago Bernabéu. Os jogadores alvo dos insultos na ocasião foram Lamine Yamal e Raphinha, ambos do Barça.

“Três torcedores foram detidos por proferirem insultos racistas contra dois jogadores de futebol no El Clásico do último mês de outubro. Os detidos manifestaram comportamentos xenófobos que atentam contra a dignidade e a integridade moral dos dois jogadores”, informou a Polícia Nacional em comunicado.

Vale lembrar que diversos vídeos, divulgados nas redes sociais, mostram os insultos sendo proferidos desde as arquibancadas. Além disso, a polícia espanhola analisou as imagens de videovigilância do Santiago Bernabéu, disponibilizadas pelo Real Madrid, para identificar os autores dos insultos racistas.

© Getty Images