Sem Doncic, Mavericks superam Nuggets de virada na NBA; Celtics e Warriors também vencem

Sem a sua principal estrela, Luka Doncic, que está lesionado, o Dallas Mavericks dividiu a responsabilidade entre os ‘coadjuvantes’ para superar o Denver Nuggets por 123 a 120, após estar com uma desvantagem de 24 pontos, na Ball Arena, na madrugada deste sábado.

Três jogadores dos Mavericks se destacaram na partida: Kyrie Irving, com 19 pontos, PJ Washington, 22, e Naji Marshall, 26. Juntos conseguiram superar Nikola Jokic, que somou 33 pontos, 17 rebotes e dez assistências, cravando o seu sétimo ‘triple-double’ consecutivo na temporada.

“Eles fizeram de tudo, muitos pontos bons em pintura, rebotes ofensivos e enterradas profundas. Foram simplesmente melhores. Tiveram mais energia, foram melhores do que nós. Jogaram acima do limite”, disse Jokic, com um semblante de decepção pela sexta derrota dos Nuggets na NBA.

Na Ball Arena, os Nuggets foram implacáveis nos dois primeiros quartos, quando abriram 20 pontos de vantagem, que aumentou no início do segundo tempo. No entanto, não suportaram a reação dos Mavericks, que conquistaram a virada na metade do último quarto.

Com isso, a franquia de Dallas chegou ao quarto triunfo consecutivo na NBA e pulou para o oitavo lugar da Conferência Oeste, com oito vitórias no total. Apesar da derrota, os Nuggets aparecem em sexto.

O líder da Conferência Oeste é o Golden State Warriors, que conquistou a 12ª vitória na temporada em um jogo acirrado com o New Orleans Pelicans. Liderado pelo canadense Andrew Wiggins, com 30 pontos, os Warriors venceram por 112 a 108.

Stephen Curry teve uma atuação um pouco mais discreta, mas, mesmo assim, somou 19 pontos, sete rebotes e sete assistências. De quebra, os Warriors se tornaram a primeira equipe classificada às quartas de final da Copa NBA.