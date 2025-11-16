Turismo em um domingo de COP 30 movimenta a Estação das Docas

A Estação das Docas voltou a ser um dos principais cartões-postais de Belém neste domingo de COP 30, 16, reunindo turistas de diversos países, delegações oficiais e moradores da capital em um cenário que mesclou gastronomia, cultura e vistas privilegiadas da Baía do Guajará, além da miscelânea de línguas estrangeiras, portonhóis etc. Com a cidade recebendo chefes de Estado, especialistas ambientais e visitantes interessados nas discussões climáticas, o complexo turístico registrou fluxo intenso desde as primeiras horas da manhã, haja vista o dia de folga. A circulação ampliada refletiu o clima de grande evento internacional que tomou conta de Belém desde o início da conferência, na segunda-feira, 10 e que se estenderá até sexta, 21.

Além dos restaurantes, docerias e quiosques tradicionais, os turistas encontraram apresentações culturais temáticas, exposições sobre a Amazônia e artesanato produzido por comunidades ribeirinhas e povos indígenas. Muitos aproveitaram para fotografar o pôr do sol às margens do rio — uma das experiências mais procuradas por quem visita a Estação.

Durante o dia, também foi possível observar representantes de delegações estrangeiras acompanhados por guias bilíngues, reforçando a presença internacional que marcou o domingo. A segurança foi reforçada em todo o complexo, e agentes municipais deram suporte na orientação de visitantes.

Empreendedores locais comemoraram o movimento. Restaurantes relataram aumento expressivo na procura e destacaram o impacto positivo da COP 30 para o turismo e a economia do centro histórico. Para muitos comerciantes, o domingo consolidou a Estação das Docas como vitrine do Pará para o mundo.

Com a programação oficial da conferência se estendendo pelos próximos dias, a expectativa é de que o complexo continue sendo um dos pontos mais visitados, reafirmando seu papel como espaço estratégico de convivência e difusão da cultura amazônica.

Da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagens: Divulgação