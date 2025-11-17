Tarcísio atrai lulistas e tem base mais diversa que Bolsonaro, diz pesquisa

Levantamento A Cara da Democracia 2025 revela perfil heterogêneo entre os que declaram alta simpatia pelo governador paulista, com presença significativa de eleitores de Lula

Fernanda Tavares, da CNN Brasil, São Paulo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem conseguido ampliar sua base de apoio para além dos limites da direita tradicional. É o que mostra um recorte da pesquisa A Cara da Democracia 2025, realizada entre os dias 17 e 26 de outubro com 2.500 entrevistas presenciais em todo o país.

Segundo o levantamento, o grupo que declara “gostar ou gostar muito” de Tarcísio é mais heterogêneo do que o que manifesta a mesma simpatia por Jair Bolsonaro (PL), incluindo uma parcela relevante de eleitores que votaram em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno de 2022.

De acordo com os dados, 22% dos simpatizantes de Tarcísio afirmam ter votado em Lula, enquanto apenas 10% dos que demonstram alta aprovação a Bolsonaro fizeram o mesmo.

A diferença, embora não seja ampla, é considerada significativa por especialistas, pois indica maior capacidade de diálogo de Tarcísio com segmentos não alinhados à direita mais radical.

A diversidade ideológica também se reflete na autodeclaração dos entrevistados. Entre os que demonstram simpatia por Tarcísio, 22% se posicionam entre a esquerda e o centro (pontuações de 1 a 6 numa escala de 10), enquanto 71% se identificam com a direita (7 a 10).

No grupo pró-Bolsonaro, os números são 20% e 73%, respectivamente — uma diferença sutil, mas que reforça o maior trânsito de Tarcísio em faixas ideológicas menos polarizadas.

O perfil religioso e etário dos simpatizantes também apresenta nuances. Católicos representam 48% dos que aprovam Tarcísio, contra 42% no grupo pró-Bolsonaro. Já os evangélicos somam 37% entre os apoiadores do governador e 39% entre os de Bolsonaro.

Em relação à faixa etária, Tarcísio é mais popular entre os eleitores com 65 anos ou mais (15%, ante 9% no grupo bolsonarista), enquanto os jovens de 18 a 34 anos têm menor presença entre seus simpatizantes.

As diferenças regionais também são perceptíveis. O Nordeste aparece com 23% entre os que “gostam” de Tarcísio, superando os 21% do grupo pró-Bolsonaro.

Já o Sul tem menor representatividade entre os apoiadores do governador (15%) em comparação aos do ex-presidente (18%).

No recorte educacional, 19% dos simpatizantes de Tarcísio têm ensino superior completo ou mais, frente a 16% no grupo bolsonarista.

Embora o estudo não tenha como objetivo medir intenção de voto, os dados ajudam a delinear os perfis dos públicos que demonstram alta simpatia por cada liderança. Um dos indicadores é a avaliação do governo federal: 15% dos que “gostam” de Tarcísio consideram a gestão Lula como ótima ou boa, enquanto apenas 6% dos simpatizantes de Bolsonaro compartilham dessa opinião.

Para o cientista político Leonardo Avritzer, os dados revelam que, embora Tarcísio e Bolsonaro compartilhem um eleitorado semelhante, há uma diferença importante: “A rejeição ao Bolsonaro é mais alta e a polarização entre ele e o presidente Lula é mais forte. São poucas as pessoas que votaram no presidente e estão dispostas a votar no Bolsonaro caso ele fosse candidato. Já no caso do Tarcísio, há uma certa desradicalização porque ele, na verdade, consegue atrair um pouco o eleitorado do Lula”, afirmou.

Avritzer pondera, no entanto, que o governador ainda é pouco conhecido fora de São Paulo e que “teria que ver se ele consegue expandir a candidatura para fora de São Paulo mantendo esse perfil”.

A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, com 95% de confiança. Os dados analisados consideram os entrevistados que atribuíram notas de 7 a 10 em simpatia por Tarcísio (497 pessoas) e por Bolsonaro (739). Em subgrupos, a margem de erro é maior.

