Uepa divulga repescagem do Prosel Especial de Canaã de Carajás

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulga a Repescagem do Processo Seletivo Especial para Canaã dos Carajás (Prosel Especial) e convoca para matrícula presencial, no polo de Canaã dos Carajás, localizado na Rua Getúlio Vargas, S/N, ao lado da sede da Semed e do cartório, no bairro Novo Horizonte.

Aprovados no Processo Seletivo Especial de Canaã dos Carajás, realizado pela Universidade do Estado do Pará (Uepa), por meio de convênio com a prefeitura do município, devem realizar a matrícula nos dias 16 e 17, amanhã e depois, de 9h às 13h.

No ato de confirmação da matrícula, o candidato deverá estar munido de originais (para confirmação) e cópias dos seguintes documentos, conforme o edital do processo seletivo:

a) Carteira de Identidade;

b) Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); c) Certidão de Nascimento ou Casamento; d) Certificado de Alistamento Militar (candidatos do sexo masculino);

e) 01 (uma) foto 3 x 4 recente (colorida);

f) Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação na última eleição;

g) Histórico Escolar do Ensino Médio;

h) Certificado de Conclusão do Ensino Médio;

i) Comprovante de Residência (recente que contenha CEP).

A expansão da Uepa para o município começou com visitas técnicas e reuniões entre a universidade e a gestão municipal, iniciadas em março de 2022. Na mesorregião sudeste do Pará, a Uepa já possui campus em Marabá, Parauapebas, Conceição do Araguaia e Redenção.

O Processo Seletivo Especial para o município de Canaã dos Carajás, surgiu a partir da demanda de um convênio celebrado entre a universidade e a prefeitura de Canaã dos Carajás, “considerando uma grande demanda reprimida do município”, conforme recorda a professora Camila Claide, que coordena o convênio firmado. As provas foram realizadas de forma presencial. A publicação do edital nº102/2023 foi feita em 07/12/2023, onde foram ofertadas o total de 150 vagas distribuídas entre os cursos de Biomedicina, Secretariado Executivo, Fisioterapia e Gastronomia.

Ao todo, o Prosel Especial recebeu 3.164 inscritos. A prova foi realizada no dia 3 de março e o curso mais concorrido foi o de Biomedicina. Do total de aprovados, 80% residem no município de Canaã dos Carajás.

