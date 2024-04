Saúde: Câncer é a segunda maior causa de mortes no mundo

O data de 8 de abril foi escolhida para reforçar o Dia do Combate ao Câncer. A doença, segunda principal causa de mortes no mundo, tem afetado cada vez mais pessoas jovens, como aponta um estudo da revista científica britânica BMJ Oncology.

Segundo os dados, os casos de câncer em pacientes com menos de 50 anos aumentaram em 79%. São quase 2 milhões de diagnósticos por ano.

Os tipos de câncer mais comuns são de pulmão, de mama, colorretal, de próstata, de pele e estômago. Os que mais matam são câncer de pulmão, colorretal, estômago, fígado e de mama.

O câncer é definido por um grupo de células anormais que cresce de forma descontrolada e destrói o tecido do corpo. Entre os fatores de riscos que colaboram para o surgimento e desenvolvimento da doença estão o tabagismo, que de acordo com a Organização Pan-Americana de saúde é o principal deles, baixa ingestão de verduras, legumes e frutas, consumo excessivo de álcool e sedentarismo.

Também, a doença pode estar atrelada a genética e a problemas hereditários. No entanto, vale ressaltar que o câncer em si não é hereditário, mas o que pode ser passado de pai para filho são características genéticas que são pré-dispostas a desenvolverem a doença. De acordo com a plataforma de saúde digital Dasa, são de 50% as chances de um filho biológico herdar essa pré-disposição de seus genitores.

Outros fatores que aumentam as chances de desenvolvimento da doença são a exposição à radiação e contato com substâncias químicas, como amianto.

Como prevenir o câncer? Evitar os fatores de riscos externos já citados, buscar ter uma boa alimentação, praticar exercício e controlar o peso são ideais para quem deseja levar uma vida mais saudável e diminuir as chances de contrair a doença. Também é importante tomar vacinas contra outros problemas como HPV e hepatite B e ir frequentemente ao médico.

Fonte: Pleno News/ Foto: Freepik