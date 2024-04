Sefa apreende mais de 34 toneladas de sucata de cobre em Dom Eliseu, no Pará

Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), lotados na unidade de controle de mercadorias em trânsito do Itinga, no município de Dom Eliseu, nordeste paraense, apreenderam, no domingo, 14, no km 1.481 da rodovia BR 010, mais de 34 toneladas de sucata de cobre avaliada em mais de R$1 milhão.

“A carga viajava em caminhão oriundo de Belém com destino ao Rio de Janeiro. Após início de fiscalização e entrega dos documentos fiscais os servidores desconfiaram da operação mencionada na nota fiscal. Nela constava uma transferência de mercadorias para uso e consumo em outra unidade da empresa. Os fiscais fizeram a verificação in loco da mercadoria, e ao abrirem o veículo encontraram grande quantidade de sucata de cobre na forma de fiação de várias espessuras”, contou o coordenador da unidade Sefa em Dom Eliseu, Gustavo Bozola.

O peso da carga totalizou 34,6 toneladas e o valor da mercadoria é de R$ 1.230.768,00. A nota fiscal foi desconsiderada devido a natureza diversa da operação e foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 236.307,66.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação