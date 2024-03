Uepa realizam Aula Magna na próxima terça-feira, 12

Com o tema Amazônia Sustentável: consciência, cultura e ações na Uepa, a Aula Magna de recepção aos aprovados no Processo Seletivo de 2024 da Universidade do Estado do Pará será realizada na próxima terça-feira, 12, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém.

Esse encontro de boas-vindas aos novos calouros será transmitido simultaneamente pelo canal da Uepa no Youtube, como forma de contemplar todos os novos alunos da universidade, que estão nos campi de 18 municípios do estado do Pará, onde a Uepa oferta cursos regulares.

Proferida pelo reitor da instituição, professor Clay Anderson Nunes Chagas, geógrafo, mestre em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido e doutor em Desenvolvimento Socioambiental, a aula magna representa um momento simbólico de entrada na vida acadêmica. A programação também inclui palestras com o diretor superintendente do Sebrae Pará, Rubens Magno, e com o pró-reitor Carlos Capela, engenheiro agrônomo e mestre em Ciências Ambientais.

Além do caráter acadêmico, o momento pretende acolher os alunos com ambiente adequado para os novos alunos fazerem registros dessa fase. Como atrações culturais, a Bateria Búfalos da Medicina promete esquentar o público para o show de Pinduca e Gabriel Xavier.

Acolhimento nos campi

Durante a primeira semana de março, os campi da Uepa também fizeram atividades de acolhimento aos calouros.

Deborah Nunes, caloura do curso de Saúde Coletiva em Belém, e que participou das atividades do curso no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), destaca que ‘Entrar em uma Universidade pública é o sonho de muitos estudantes, inclusive o meu que se realiza. Fui bem recebida desde o momento em que passei, pois os alunos veteranos de Saúde Coletiva me mandaram mensagem no Instagram parabenizando e já foram me adicionando em um grupo para passar informações”

Ela também detalha as atividades da programação: “Na semana do calouro, conhecemos cada setor da instituição, apresentação de alguns professores, workshop, ganhamos brindes, e ainda tivemos um momento de lazer no ginásio da instituição. Me surpreendi com todo esse acolhimento!”

Já no Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE), Julia Sampaio, caloura do curso de Letras – Língua Inglesa, relatou que adorou a programação que “foi bem produtivo para mim e creio que para meus colegas de sala também”. Durante a semana, ela destacou que pode esclarecer dúvidas vida o curso e sobre a universidade e que “isso me auxiliou demais em traçar metas para este ano e os anos seguintes”. Na sexta-feira, para encerrar a programação, o centro fez um trote solidário com distribuição de mudas de plantas, corroborando com a temática ambiental da programação da Uepa.

Em Santarém, foi realizada boas-vindas pelos coordenadores dos cursos e centros acadêmicos, trote solidário com doação de sangue e foram realizadas as cerimônias dos jalecos dos alunos da área de saúde. Em Marabá, foram realizadas palestras sobre sustentabilidade e resíduos sólidos, nivelamento de matemático e apresentação de um minicurso de Escrita Acadêmica, além de um cursinho de matemática básica.

Mesas-redondas e oficinas sobre metodologia de iniciação científica integraram a programação da semana do calouro em Altamira. Em Igarapé-Açú, apresentações dos espaços do campus e orientações sobre as rotinas administrativas fizeram parte das atividades iniciais dos novos alunos. Em Castanhal, dentre outras atividades, foi realizada coleta de materiais de higiene pessoal para a Associação dos Pacientes Oncológicos de Castanhal (Apoc). Tucuruí recebeu os estudantes com diálogos e atividade recreativas, que encerraram a programação.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação