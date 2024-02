Uepa reinaugura auditório Paulo Freire

A comunidade acadêmica da Universidade do Estado do Pará (Uepa) celebrou com entusiasmo a reinauguração do auditório Paulo Freire, no Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) na manhã desta quinta-feira, 22. Participaram da solenidade de entrega o reitor Clay Chagas, a vice-reitora Ilma Pastana, o diretor e vice-diretor do CCSE, Anderson Maia e Frederico Bicalho, respectivamente, e os pró-reitores Ednalvo Apóstolo Campos, Jofre Freitas, Vera Palácios e Carlos Capela. Também foi realizada uma mesa redonda com o tema “As pesquisas desenvolvidas na Uepa no âmbito do PDPG Amazônia Legal: avanços, desafios e perspectivas, para toda a comunidade acadêmica”.

Com capacidade para acomodar mais de duzentas pessoas, o auditório foi projetado para sediar uma variedade de eventos acadêmicos, desde palestras e seminários até defesas de dissertações e teses. Reitor da Uepa, Clay Chagas declarou que esse é “um instrumento não só para o CCSE, mas também para a comunidade externa e para os outros Centros, porque esse aqui, de fato, é um instrumento da sociedade”.

Ele também destacou que essa reforma é fruto das ações planejadas pela gestão que está à frente da Uepa há quase três anos. Além disso, o reitor também apontou para o crescimento ordenado da instituição, por meio do aumento do orçamento que permitiu, entre outras ações, a contratação de técnicos e docentes efetivos para compor o quadro da universidade.

Para a reforma, os serviços realizados foram de adequação da iluminação, reforma dos camarins, mudança do piso, pintura, instalação de novas centrais de ar condicionado e adequação de espaço para Pessoa com Deficiência (PcD). Com o valor de R$ 247.000,00, o investimento é do Orçamento Geral do Estado. Desde o início do ano, vem sendo realizadas uma série entregas: no dia 3 de janeiro foi inaugurado o novo campus da Uepa em Ananindeua; em 24 de janeiro foi entregue a quadra poliesportiva do campus VII, em Conceição do Araguaia; em 30 de janeiro foi realizada a inauguração da Oficina Ortopédica Fixa (OOF) no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS). Em todas as ocasiões, o governador Helder Barbalho esteve presente para prestigiar as inaugurações da instituição.

Entregas de material – Ao longo dos meses de janeiro e fevereiro, a gestão superior também realizou a entrega de materiais para os campi da universidade em outros municípios do Estado, além da capital, reforçando o seu compromisso com todas as unidades da universidade. O reitor Clay Chagas e a vice-reitora Ilma Pastana estiveram em Santarém, Tucuruí, São Miguel do Guamá, Redenção, Salvaterra, Conceição do Araguaia para a entrega de diversos materiais, como cadeiras, computadores, centrais de ar, bebedouros, entre outros itens essenciais para o funcionamento cotidiano da universidade.

Fonte: Agência Pará/Foto: David Alves/Ag Pará