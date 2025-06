Última chance para placas 77 a 97 até 30 de junho

Você pode pagar o DAE usando PIX ou o código de barras em qualquer banco da rede autorizada, como Banpará, Basa e Bradesco.

Se você tem um veículo com placa final entre 77 e 97, atenção: a Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) oferece até 15% de desconto no IPVA para pagamentos feitos até 30 de junho. Essa é uma excelente oportunidade para economizar!

Como Garantir Seu Desconto

Os descontos são progressivos e valem para quem não tem multas de trânsito:

15% de desconto: Se você não recebeu multas nos últimos dois anos.

10% de desconto: Se você não foi multado no ano passado.

5% de desconto: Para as demais situações.

Opções de Pagamento do IPVA

No Pará, você tem flexibilidade para pagar seu IPVA:

Antecipação em Parcela Única: Aproveite os descontos mencionados se pagar até 30 de junho.

Parcelamento: É possível parcelar em até três vezes antes do vencimento, mas sem direito a desconto.

Pagamento Integral no Licenciamento Anual: Se preferir, pague o valor total na data do seu licenciamento no Detran. Fique atento, pois após essa data, haverá acréscimo de multas e juros.

Como Consultar e Pagar

Para saber o valor do seu imposto e emitir o Documento Estadual de Arrecadação (DAE), basta acessar o site da Secretaria de Estado da Fazenda.

O pagamento do DAE é super fácil: você pode usar o PIX ou o código de barras em qualquer banco autorizado (como Banpará, Basa, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Caixa Econômica Federal) e também nas casas lotéricas.

Alíquotas e Isenção

As alíquotas do IPVA no Pará são:

2,5%: Para automóveis, caminhonetes e veículos aquaviários recreativos ou esportivos (não comerciais).

1%: Para ônibus, micro-ônibus, caminhões, cavalos mecânicos, motocicletas e similares.

Importante: veículos com mais de 15 anos de fabricação estão isentos do IPVA. Para embarcações e aeronaves, o recolhimento do IPVA deve ser feito também até 30 de junho.

Para mais informações, acesse o site da Sefa, ligue para o call center no 0800-725-5533 (de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h) ou utilize o chat disponível no site da Secretaria da Fazenda.



Foto: Pedro Guerreiro / Ag. Pará