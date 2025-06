Adolescente mata pais e irmão por proibição de namoro virtual e interesse em FGTS

Um adolescente de 14 anos confessou ter matado o pai, a mãe e o irmão de 3 anos, no último sábado (21), em Comendador Venâncio, distrito de Itaperuna (RJ). Segundo a Polícia Civil, o triplo homicídio foi motivado pela proibição de uma viagem para visitar a namorada virtual, de 15 anos, que mora no Mato Grosso. O garoto também demonstrava interesse em sacar os R$ 33 mil do FGTS deixado pelo pai.

O crime foi premeditado. Ele esperou a família dormir, usou um revólver escondido pelo pai sob a cama e escondeu os corpos na cisterna da casa. Após o crime, pesquisou na internet como sacar o FGTS de uma pessoa morta e como falsificar autorização de viagem de ônibus.

A versão contada aos parentes no dia seguinte foi de que os pais haviam levado o irmão ao hospital após ele supostamente engolir cacos de vidro. Como não havia registro da entrada da família em hospitais da região, os familiares acionaram a polícia.

Na quarta-feira (25), uma perícia encontrou vestígios de sangue, roupas ensanguentadas e os celulares dos pais escondidos. O odor levou os agentes à cisterna, onde estavam os corpos.

Durante o depoimento, o adolescente mostrou frieza e afirmou que “faria tudo de novo”. Ele foi apreendido e está à disposição da Justiça. A polícia ainda investiga se a namorada virtual teve participação no crime, o que pode levar a responsabilização da adolescente, caso comprovado.

O garoto deve responder por ato infracional análogo a triplo homicídio e ocultação de cadáver. A polícia também considera que o principal motivo do crime pode ter sido o dinheiro do FGTS, e não apenas o namoro proibido.