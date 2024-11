“Único que sofreu tentativa real de assassinato foi Jair Bolsonaro”

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) se pronunciou nesta terça-feira (19) após a operação da Polícia Federal (PF) que realizou prisões ligadas a um suposto plano de assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em uma postagem na rede social X, Carlos disse que “o único que sofreu uma tentativa real de assassinato nos últimos anos” foi o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em referência ao atentado praticado por Adélio Bispo contra o então presidenciável em setembro de 2018, na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais.

– O único que sofreu uma tentativa real de assassinato nos últimos anos foi Jair Bolsonaro, cometido por antigo integrante do PSOL, braço político sanguíneo do PT. Esse fato a PF aos olhos de muitos nunca teve o interesse mais assíduo em resolver. O delegado encarregado do inquérito, que parece ter ignorado mais de uma dezena de indícios, ocupa hoje a diretoria de inteligência da PF do PT. Coincidências – disse.

SOBRE A OPERAÇÃO DA PF

De acordo com a Polícia Federal, foi identificada a existência de um detalhado planejamento operacional, denominado “Punhal Verde e Amarelo”, que seria executado no dia 15 de dezembro de 2022, voltado ao homicídio do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB). O ministro Alexandre de Moraes também estaria entre os alvos.

– As investigações apontam que a organização criminosa se utilizou de elevado nível de conhecimento técnico-militar para planejar, coordenar e executar ações ilícitas nos meses de novembro e dezembro de 2022. Os investigados são, em sua maioria, militares com formação em Forças Especiais (FE) – disse a PF.

Na ação, foram presos quatro militares do Exército e um agente da PF, além de serem cumpridos três mandados de busca e apreensão e 15 medidas cautelares diversas da prisão. O Exército Brasileiro acompanhou o cumprimento dos mandados, que foram efetivados no Rio de Janeiro, Goiás, Amazonas e Distrito Federal.

Fonte: Pleno News/Foto: PR/Alan Santos